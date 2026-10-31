U15 Tây Ban Nha vô địch mùa giải đầu tiên của FIFA U-15 World Cup & Festival

Tây Ban Nha khẳng định sức mạnh ở giải đấu đầu tiên

Trong trận chung kết cấp độ cao nhất – Tier A, Tiago Polo mở tỷ số bằng cú sút xa, trước khi Bruno Fernández nhân đôi cách biệt. Adrián Bielsa ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, giúp Tây Ban Nha giành danh hiệu lịch sử. Trước đó, đội bóng trẻ khởi đầu hành trình bằng chiến thắng 4-2 trước Chile và duy trì phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu.

Tiago Polo mở tỷ số cho U15 Tây Ban Nha trong trận chung kết gặp Cộng hòa Séc

Chức vô địch tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng chú ý của bóng đá Tây Ban Nha trên đấu trường quốc tế, từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến các đội tuyển trẻ. Đội U15 đã thắng cả 10 trận tại giải, trong đó có một trận phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

FIFA U-15 World Cup & Festival quy tụ 189 đội tuyển

Diễn ra tại Baku từ ngày 24 đến 30/10, FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 là lần đầu FIFA tổ chức sân chơi quy mô toàn cầu dành cho lứa tuổi U15. Giải quy tụ 189 đội tuyển, gần 3.000 cầu thủ và áp dụng thể thức thi đấu 8 người mỗi đội, với hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 20 phút.

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch đầu tiên của giải đấu tại Baku, Azerbaijan

Các đội được phân chia thành sáu cấp độ thi đấu, từ Tier A đến Tier F, nhằm tạo thêm cơ hội cạnh tranh và trải nghiệm quốc tế cho cầu thủ trẻ. Bên cạnh Tây Ban Nha vô địch Tier A, Zambia, Belarus, Tajikistan, Cộng hòa Trung Phi và New Zealand lần lượt đăng quang ở các cấp độ còn lại.

U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc giải ở vị trí thứ 82, với thành tích 6 trận thắng và 4 trận thua. Dù không nằm trong nhóm dẫn đầu, việc tham dự sân chơi quy mô toàn cầu mang đến cơ hội cọ xát quốc tế cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

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