U15 Việt Nam thắng trận thứ hai tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Vận Tài lập cú đúp, U15 Việt Nam thắng thuyết phục

Sau chiến thắng đậm 6-0 trước U15 Brunei, U15 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U15 Mauritius cùng sự tự tin và quyết tâm giành thêm 3 điểm.

Đội bóng áo đỏ chủ động triển khai tấn công và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 12. Phước An là cầu thủ ghi bàn, đưa U15 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, U15 Mauritius nhanh chóng đáp trả với bàn gỡ hòa 1-1 của Ethan Hitié ở phút 23.

Đội tuyển U15 Việt Nam trước trận đấu với U15 Mauritius tại Azerbaijan (Ảnh: VFF)

Không để đối thủ duy trì lợi thế tinh thần, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 27, Vận Tài ghi bàn giúp đội nhà tái lập thế dẫn trước. Chỉ 11 phút sau, cầu thủ này tiếp tục lập công, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1.

Trước khi hiệp một khép lại, Xuân Vinh ghi bàn ở phút 40+1, ấn định chiến thắng 4-1 cho U15 Việt Nam. Khả năng tận dụng cơ hội cùng sự chủ động trong tấn công giúp đội tuyển có thêm một màn trình diễn tích cực tại sân chơi quốc tế.

Tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại sân chơi quốc tế

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 được tổ chức tại Azerbaijan, áp dụng thể thức bóng đá 8 người, tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tăng cường khả năng xử lý bóng, phối hợp nhóm và thích ứng với nhiều phong cách thi đấu khác nhau.

U15 Việt Nam tiếp tục hành trình thi đấu quốc tế tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 (Nguồn: VFF)

Với hai chiến thắng trước U15 Brunei và U15 Mauritius, đội tuyển U15 Việt Nam có thêm động lực để hướng đến những thử thách tiếp theo. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt đối đầu U15 Iran và U15 Guyana trong ngày 26/10.

Thông qua giải đấu, các cầu thủ trẻ Việt Nam có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và tiếp tục hoàn thiện chuyên môn trong quá trình phát triển bóng đá trẻ.

Nguồn: VFF