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Thể thao

U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan, vào chung kết FIFA U15 World Cup & Festival 2026

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - U15 Việt Nam đánh bại chủ nhà U15 Azerbaijan với tỷ số 4-2, qua đó giành quyền vào chung kết nhánh tranh hạng 81-84 tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U15 Hungary.

Khởi đầu bùng nổ, tạo lợi thế ba bàn

Sau chiến thắng 2-1 trước U15 Cuba ở tứ kết, U15 Việt Nam bước vào trận bán kết với quyết tâm cao. Dù Azerbaijan có lợi thế sân nhà và vừa thắng U15 Mozambique 5-0, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn nhập cuộc chủ động, tạo ra khác biệt ngay từ những phút đầu.

Ở giây thứ 50, Xuân Vinh tung cú dứt điểm mở tỷ số cho U15 Việt Nam. Chỉ hai phút sau, từ tình huống phạt góc do chính Xuân Vinh thực hiện, Văn Tài tận dụng sự lúng túng của hàng phòng ngự đối phương để nâng tỷ số lên 2-0.

U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan, vào chung kết tranh hạng tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 - Ảnh 1.

U15 Việt Nam giành chiến thắng 4-2 trước chủ nhà Azerbaijan để vào chung kết nhánh tranh hạng 81-84

Đến phút 16, Văn Tài tiếp tục đóng vai trò kiến tạo, giúp Xuân Vinh khống chế bóng và dứt điểm chân trái chính xác, hoàn tất cú đúp và đưa U15 Việt Nam dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả khi Mammadzada ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 ở phút 18. 

Bảo toàn chiến thắng, hướng đến trận chung kết

Sang hiệp hai, U15 Azerbaijan gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Phút 30, Alizada tận dụng đường chuyền sai của U15 Việt Nam để ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Trước sức ép của đội chủ nhà trong những phút cuối, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn duy trì sự tập trung và tổ chức phòng ngự chắc chắn. U15 Việt Nam không chỉ bảo vệ được lợi thế mà còn tận dụng tốt cơ hội phản công. Phút 42, Văn Tài ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2, hoàn tất cú đúp cá nhân và đưa đội tuyển vào chung kết nhánh tranh hạng 81-84, Tier C. 

Theo lịch thi đấu được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố, U15 Việt Nam sẽ gặp U15 Hungary ở trận chung kết vào lúc 14 giờ 30 ngày 30/10 (giờ Việt Nam). Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ khép lại hành trình tại giải đấu bằng kết quả tích cực, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. 

Nguồn: VFF

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