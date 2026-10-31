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HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn

ĐỨC TOÀN, QUỐC SỬ
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(HTV) - Sáng 31/10, tại Trung tâm Phát thanh HTV-VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968.

Khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn - Ảnh 1.
Khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn - Ảnh 2.

Lễ khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn

Việc khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử của công trình, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ những chiến sĩ Biệt động Thành đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đài tưởng niệm tọa lạc trong khuôn viên Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh trước đây, được khánh thành ngày 12/2/2018, nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Công trình là nơi lưu giữ ký ức về trận đánh Đài Phát thanh Sài Gòn, một trong những mục tiêu quan trọng của lực lượng Biệt động Thành.

Theo tư liệu lịch sử, khoảng 2 giờ sáng 31/1/1968, Đội 4 Biệt động Sài Gòn tiến công Đài Phát thanh Sài Gòn tại số 3 Nguyễn Đình Chiểu. Trận đánh kéo dài nhiều giờ, đến sáng cùng ngày, 10 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Đơn vị sau đó được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì và tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thông qua hoạt động tôn tạo, công trình hướng đến việc bảo tồn những giá trị lịch sử, lan tỏa tinh thần yêu nước và sự cống hiến của các thế hệ đi trước đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn - Ảnh 3.

Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn tại Trung tâm Phát thanh VOH, TP. Hồ Chí Minh

Công tác tôn tạo được triển khai trong thời điểm chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm Báo chí của Đại hội được đặt tại tòa nhà VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu và dự kiến mở cửa từ ngày 6/11. HTV đảm nhiệm vai trò đơn vị truyền thông chính thức, phụ trách các hoạt động sản xuất, truyền hình trực tiếp và cung cấp thông tin về sự kiện.

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