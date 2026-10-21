Tây Ban Nha giữ ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA, Malawi thăng tiến 49 bậc

Tây Ban Nha nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu

Theo cập nhật của FIFA ngày 20/10, Tây Ban Nha tiếp tục giữ vị trí số một thế giới sau hai trận giao hữu trên sân Mỹ. Đội bóng đương kim vô địch World Cup nữ thắng 2-0 ở Washington D.C., trước khi hòa 2-2 trong trận tái đấu tại Chester, bang Pennsylvania. Kết quả này giúp Tây Ban Nha nới rộng khoảng cách với đội tuyển Mỹ ở vị trí thứ hai lên gần 80 điểm.

Tây Ban Nha tiếp tục giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới FIFA. Đan Mạch trở lại tốp 10 thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2010 (Ảnh: FIFA)

Đức tiếp tục đứng thứ ba sau hai chiến thắng trên sân nhà trước Australia và Nhật Bản. Trong tốp 10, thay đổi đáng chú ý nhất là Đan Mạch tăng hai bậc lên vị trí thứ 10. Thành tích này đánh dấu lần đầu đội tuyển nữ Đan Mạch trở lại nhóm 10 đội hàng đầu thế giới kể từ tháng 8/2010, sau một trận hòa và một chiến thắng trước Canada.

Malawi tạo bước tiến lịch sử

Malawi là đội tuyển có bước thăng hạng nổi bật nhất trong đợt cập nhật lần này, tăng 49 bậc để vươn lên vị trí thứ 104 thế giới. Đội bóng châu Phi tích lũy thêm 158,44 điểm sau hành trình vào chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Phi 2026, đồng thời giành quyền tham dự World Cup nữ 2027 tại Brazil lần đầu tiên trong lịch sử.

Tuyển nữ Malawi tăng 49 bậc sau thành tích vào chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Phi 2026 (Ảnh: FIFA)

Cameroon, đội đăng quang tại giải đấu châu Phi, cũng tăng chín bậc lên hạng 62. Ở chiều ngược lại, Ai Cập là đội tụt hạng nhiều nhất, giảm 14 bậc xuống vị trí thứ 113 sau khi thua cả ba trận vòng bảng tại giải vô địch châu lục.

Theo FIFA, bảng xếp hạng tháng 10 được cập nhật sau tổng cộng 183 trận đấu quốc tế, bao gồm các trận vòng loại World Cup nữ 2027 tại châu Âu và châu Phi, vòng loại Olympic châu Phi cùng những trận giao hữu. Bảng xếp hạng tiếp theo dự kiến được công bố ngày 7/12/2026.

Nguồn: FIFA