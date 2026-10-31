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Thế giới

Philippines thử nghiệm mô hình chắn sóng bằng tre và vỏ hàu

NHẬT MINH, ĐẠT NGUYỄN
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(HTV) - Trước tình trạng triều cường, nước biển dâng và sạt lở đe dọa đời sống, người dân đảo Pamarawan, Philippines, đang tận dụng tre và vỏ hàu bỏ đi để xây dựng hệ thống rào chắn sóng, góp phần bảo vệ bờ biển và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.

Tận dụng vật liệu tự nhiên để giữ bờ

Đảo Pamarawan, phía Bắc thủ đô Manila, có khoảng 3.000 cư dân thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi triều cường, nước biển dâng và tình trạng sụt lún đất. Mỗi khi có bão, những đợt sóng lớn liên tục đánh vào bờ khiến người dân lo lắng, bất an.

Ông Edgar Javier - ngư dân đảo Pamarawan cho biết mỗi khi bão đến, người dân đều vô cùng sợ hãi, nhiều đêm không thể ngủ vì sóng lớn liên tục đánh vào đê.

Một hàng rào dài làm từ nhiều cọc tre đóng cắm xuống mặt nước ven biển, bên cạnh là một con đường bê tông và vài ngôi nhà tạm bợ - Ảnh 1.

Hàng rào cọc tre được người dân đảo Pamarawan dựng dọc bờ biển nhằm giảm sức nước và hạn chế tác động của sóng

Trước thực trạng này, cư dân địa phương đã triển khai mô hình chắn sóng bằng cách kết hợp cọc tre, cành cây và túi xơ dừa chứa vỏ hàu. Những vật liệu này được bố trí thành hàng rào dọc bờ biển nhằm làm giảm sức nước, giữ lại trầm tích và hạn chế tác động của sóng.

Khi trầm tích dần tích tụ, đáy biển có điều kiện nâng cao, tạo môi trường thuận lợi cho rừng ngập mặn phát triển. Qua đó, mô hình vừa hỗ trợ bảo vệ đường bờ, vừa góp phần phục hồi hệ sinh thái ven biển.

Hướng tiếp cận mới cần được đánh giá khoa học

Dù có nhiều triển vọng, giải pháp dựa vào tự nhiên không thể thay thế hoàn toàn các công trình hạ tầng bảo vệ bờ biển truyền thống. Việc sử dụng vật liệu cũng cần được kiểm soát, bởi tre sẽ phân hủy theo thời gian và có thể giải phóng carbon.

Ông Antonio Contreras - nhà khoa học thuộc Đại học Philippines nhận định sáng kiến này có nhiều điểm đáng chú ý, song cần được đánh giá khoa học để xác định hiệu quả thực tế.

Philippines thử nghiệm mô hình chắn sóng bằng tre và vỏ hàu - Ảnh 2.
Philippines thử nghiệm mô hình chắn sóng bằng tre và vỏ hàu - Ảnh 3.

Cư dân địa phương phối hợp cùng nhau sử dụng túi xơ dừa chứa vỏ hàu để gia cố đê chắn sóng

Dự án được triển khai sau quá trình phối hợp nghiên cứu giữa chính quyền thành phố Malolos và một đơn vị tư vấn kỹ thuật của Hà Lan. Dù ban đầu vấp phải sự phản đối do thiếu thiết kế cụ thể, mô hình vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều cư dân địa phương.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng sức ép lên các cộng đồng ven biển, việc tận dụng vật liệu tự nhiên và phế phẩm để giảm tác động của sóng đang mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý, hướng đến sự hài hòa giữa bảo vệ bờ biển và gìn giữ môi trường.

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