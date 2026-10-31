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Thời sự

Huỳnh Xuân Vấn - Đối tượng liên quan vụ án của trùm siêu xe Phan Công Khanh về nước đầu thú

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Ngày 31/10, thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết về việc Huỳnh Xuân Vấn (sinh năm 1987) - Đối tượng bị truy nã trong vụ án liên quan Phan Công Khanh, từ nước ngoài trở về Việt Nam đầu thú.

Ngày 28/10/2026, Huỳnh Xuân Vấn từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không và ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để Vấn trở về nước đầu thú, phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Theo trình bày của Vấn, trong thời gian lẩn trốn tại nước ngoài, thông qua theo dõi thông tin báo chí, Vấn biết mình bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Phan Công Khanh. Vấn cho rằng một số nội dung khai báo của những đối tượng cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng các tình tiết liên quan đến mình. Lo sợ có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, đồng thời mong muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong vụ án, Vấn đã chủ động đề nghị được trở về Việt Nam đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục đánh giá lời khai, xác định hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng người phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật.

Huỳnh Xuân Vấn từ Thái Lan về Việt Nam và ra đầu thú

Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo: Việc bỏ trốn, kể cả ra nước ngoài, không loại trừ trách nhiệm hình sự. Công an TP. Hồ Chí Minh kêu gọi những người đang bị truy nã sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác làm rõ vụ án và tự nguyện khắc phục hậu quả để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể xem xét đầu thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; việc áp dụng được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Gia đình, người thân và những người biết thông tin về người đang bị truy nã cần tích cực vận động họ ra đầu thú; liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn. Người đang ở nước ngoài có thể liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại hoặc cơ quan Công an đang thụ lý vụ án để được hướng dẫn việc trở về nước đầu thú theo quy định.

Chủ động ra đầu thú, hợp tác với cơ quan chức năng là cơ hội để người đang bị truy nã trình bày trung thực sự việc, thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng, đồng thời được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nguồn: Báo Công an TP. Hồ Chí Minh

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