Tuần lễ Thời trang Baghdad 2026 vừa khai mạc ở Iraq. Sự kiện quy tụ các bộ sưu tập độc đáo đến từ 15 nhà thiết kế tên tuổi của Iraq, cùng 1 nhà thiết kế khách mời nổi tiếng đến từ Liban.
Các người mẫu Iraq đã trình diễn loạt trang phục đa dạng. Từ những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, váy cưới đính kết cầu kỳ cho đến các thiết kế mang hơi hướng kín đáo, thanh lịch nhưng vô cùng hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa giao thoa vùng Lưỡng Hà.
Bà Nibras Al-Ghanim - Ban tổ chức Tuần lễ Thời trang Baghdad cho biết: "Các buổi trình diễn thời trang tại Baghdad đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà thiết kế Iraq. Phải nói là những nhà thiết kế trong nước thực sự có tài nhưng nghề thủ công và các nhà thiết kế Iraq vẫn chưa thực sự được chú ý đúng mức".
Đây là năm thứ 5 Tuần lễ Thời trang Baghdad được tổ chức. Sự kiện là cơ hội giúp các nhà thiết kế và người mẫu Iraq tự tin khẳng định tài năng và đưa ngôn ngữ sáng tạo của mình ra thế giới.
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