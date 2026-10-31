Tuần lễ Thời trang Baghdad 2026 vừa khai mạc ở Iraq. Sự kiện quy tụ các bộ sưu tập độc đáo đến từ 15 nhà thiết kế tên tuổi của Iraq, cùng 1 nhà thiết kế khách mời nổi tiếng đến từ Liban.

Các người mẫu Iraq đã trình diễn loạt trang phục đa dạng. Từ những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, váy cưới đính kết cầu kỳ cho đến các thiết kế mang hơi hướng kín đáo, thanh lịch nhưng vô cùng hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa giao thoa vùng Lưỡng Hà.

Các người mẫu Iraq sải bước trên sàn catwalk trong những thiết kế váy dạ hội lộng lẫy và cầu kỳ thuộc chủ đề "Rooted in Elegance" tại Tuần lễ Thời trang Baghdad 2026

Bà Nibras Al-Ghanim - Ban tổ chức Tuần lễ Thời trang Baghdad cho biết: "Các buổi trình diễn thời trang tại Baghdad đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà thiết kế Iraq. Phải nói là những nhà thiết kế trong nước thực sự có tài nhưng nghề thủ công và các nhà thiết kế Iraq vẫn chưa thực sự được chú ý đúng mức".

Sân khấu hoành tráng trình chiếu hình ảnh nhà thiết kế khách mời nổi tiếng đến từ Liban, tạo nên điểm nhấn giao thoa văn hóa đặc sắc cho sự kiện năm nay

Đây là năm thứ 5 Tuần lễ Thời trang Baghdad được tổ chức. Sự kiện là cơ hội giúp các nhà thiết kế và người mẫu Iraq tự tin khẳng định tài năng và đưa ngôn ngữ sáng tạo của mình ra thế giới.