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Thế giới

Chó cưng diện trang phục Halloween, sải bước trên sàn diễn ở Philippines

MẠNH LINH, VIỆT HÙNG, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Lễ hội thú cưng kéo dài 3 ngày tại thành phố Pasay, Philippines khép lại với cuộc thi hóa trang Halloween dành cho chó cưng và chủ nhân, cùng nhiều hoạt động chăm sóc, kết nối gia đình và nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật.

Chó cưng và chủ nhân của chúng cùng hóa trang và sải bước trên sàn diễn. Đây là cuộc thi hóa trang Halloween ở thành phố Pasay, Philippines, khép lại lễ hội kéo dài 3 ngày danh cho thú cưng.

Anh Marvin Del Rosario - Người tham gia chia sẻ: "Lũ chó xứng đáng được tận hưởng niềm vui, và những sự kiện này cũng tạo điều kiện tuyệt vời để các gia đình gắn kết với nhau hơn. Những chú chó hạnh phúc sẽ góp phần tạo nên những gia đình hạnh phúc".

Đối với nhiều người tham dự khác, việc dành thời gian bên cún cưng còn giúp họ giải tỏa căng thẳng.

Chó cưng diện trang phục Halloween, sải bước trên sàn diễn ở Philippines - Ảnh 1.

Bộ ba cún cưng với những phong cách hóa trang độc lạ độc đáo chuẩn bị đổ bộ sàn diễn Halloween dành cho thú cưng tại thành phố Pasay, Philippines

Cô Marites Senisa - Người tham gia cho biết: "Việc dành thời gian cho chú chó của mình thực sự giúp tôi vượt qua những lo âu và căng thẳng. Nó giúp tôi quên đi muộn phiền, đồng thời tình cảm tôi dành cho cún cưng ngày càng sâu đậm, nhất là khi thấy được lòng trung thành tuyệt đối của chúng".

Chó cưng diện trang phục Halloween, sải bước trên sàn diễn ở Philippines - Ảnh 2.

"Hiệp sĩ bóng đêm" phiên bản bốn chân cực ngầu chiếm trọn mọi ánh nhìn tại lễ hội Halloween dành cho thú cưng

Sự kiện còn bao gồm các hoạt động chăm sóc, làm đẹp cho thú cưng, các buổi hội thảo về cách chăm sóc vật nuôi, cũng như cung cấp thông tin về công tác cứu hộ và nhận nuôi động vật.

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