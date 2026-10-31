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Thế giới

Nga - Mỹ xúc tiến đàm phán ba bên về Ukraine, Kiev muốn đẩy nhanh lịch trình

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Nga và Mỹ đang phối hợp xác định thời điểm tổ chức đàm phán ba bên với Ukraine tại Abu Dhabi, dự kiến trong tháng 11. Trong khi Moskva cho biết lịch trình chưa được ấn định, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong muốn sớm nối lại đối thoại và đề cập khả năng cuộc gặp diễn ra ngày 10/11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ngoài cùng, trái), Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Anadolu, Getty Images, AFP/TTXVN

Theo đài Sputnik, ngày 30/10, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Moskva và Washington đã bắt đầu phối hợp nhằm thống nhất thời gian tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) để tìm kiếm giải pháp giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn báo giới trong nước, ông Ushakov xác nhận hai bên đang tích cực thảo luận về lịch trình cụ thể cho vòng đàm phán ba bên sắp tới tại thủ đô của UAE.

Đại diện Điện Kremlin lưu ý rằng ngày tổ chức chính xác vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả bối cảnh đối nội và quốc tế. Tuy nhiên, ông Ushakov cho biết các cuộc đối thoại dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11 tới.

Về phía Ukraine, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky trước đó cho biết đàm phán hòa bình ba bên Ukraine - Nga - Mỹ có thể diễn ra ngày 10/11.

Trong cuộc phỏng vấn với báo The Sun được đăng tải ngày 28/10, Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc đàm phán ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 11, nhưng thời điểm này có thể được đẩy lên sớm hơn.

Kiev mong muốn các cuộc đàm phán bắt đầu càng sớm càng tốt. Tổng thống Zelensky cho biết ông từng đề xuất tổ chức cuộc gặp vào ngày 1/11, nhưng sau đó quyết định chờ đến khi cuộc bỏ phiếu tại Mỹ kết thúc.

Hội nghị dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, với vai trò trung gian của Mỹ. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên có sự tham gia của Ukraine, Mỹ và Nga kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)

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