Trực tiếp Xe đạp đường trường - 8g ngày 26/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Xe đạp đường trường diễn ra từ ngày 23/11 đến 29/11. Địa điểm tranh tài là cung đường xã Cần Giờ và khu vực Cần Giờ Green Paradise, TP. Hồ Chí Minh. Giải đấu gồm 18 nội dung dành cho nam và nữ. Các nội dung gồm tính điểm, tính giờ, tốc độ, bộ đôi tốc độ và xuất phát đồng hàng.

Xe đạp đường trường đòi hỏi vận động viên có sức bền và tốc độ tốt. Bên cạnh đó, chiến thuật phân phối thể lực cũng đóng vai trò quan trọng. Các cuộc đua hứa hẹn mang đến nhiều màn cạnh tranh hấp dẫn.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Xe đạp đường trường sáng 25/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV. Cùng cập nhật những diễn biến hấp dẫn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.