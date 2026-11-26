Với 48 môn và 973 nội dung thi đấu, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mang đến nhiều lựa chọn cho người hâm mộ

Xem thể thao trực tiếp kết hợp công nghệ số

Xem thể thao trong thời đại số không chỉ là theo dõi những cuộc tranh tài mà còn gắn với nhiều tiện ích công nghệ. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 là một ví dụ điển hình.

Với 48 môn và 973 nội dung thi đấu, Đại hội mang đến nhiều lựa chọn cho người hâm mộ. Khán giả có thể đến điểm thi đấu cổ vũ vận động viên yêu thích hoặc khám phá những môn thể thao mới.

Và lần đầu tiên, công nghệ số được ứng dụng ngay từ khâu tiếp đón khán giả. Theo phương án tổ chức, người xem quét mã QR chia sẻ thông tin để vào cổng miễn phí.

Không chỉ góp phần hỗ trợ công tác tổ chức, việc thu thập dữ liệu còn giúp Ban Tổ chức tìm hiểu nhu cầu và sở thích của người hâm mộ. Qua đó, các hoạt động thể thao trong tương lai có thể được điều chỉnh phù hợp hơn với từng nhóm khán giả.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin tập trung cho phép tra cứu lịch thi đấu, địa điểm và kết quả. Nhờ vậy, người xem dễ dàng lựa chọn sự kiện phù hợp và chủ động sắp xếp thời gian đến cổ vũ.

Bên cạnh xem trực tiếp, khán giả còn có thể theo dõi các trận đấu trên sóng và các hạ tầng số của HTV

Xem thể thao từ màn hình tivi đến trải nghiệm đa nền tảng

Bên cạnh trải nghiệm tại sân, công nghệ còn mở rộng khả năng theo dõi thể thao từ xa. Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tổ chức tại nhiều điểm thi ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp. Để khán giả dễ dàng theo dõi các môn thi, HTV đã tổ chức truyền hình trực tiếp hầu như tất cả các môn thi trên sóng và nền tảng số.

Nhờ đó, khán giả có thể theo dõi các cuộc tranh tài qua tivi, điện thoại hoặc máy tính. Đặc biệt, khi nhiều môn diễn ra cùng thời điểm, người xem có thể chuyển đổi giữa các luồng phát sóng. Họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một lịch truyền hình cố định. Họ cũng vượt qua những trở ngại về mặt địa lý, thuận tiện theo dõi các môn thể thao yêu thích.

Lần đầu tiên, nhiều môn thể thao được trực tiếp, qua đó có thêm không gian tiếp cận công chúng

Việc mở rộng phát sóng cũng tạo thêm cơ hội cho những môn ít xuất hiện trên truyền hình trực tiếp. Bowling, cờ tướng, đá cầu, võ cổ truyền hay khiêu vũ thể thao có thêm không gian tiếp cận công chúng.

Không chỉ phục vụ người hâm mộ, các chương trình trực tiếp còn là nguồn tư liệu hữu ích cho giới chuyên môn. Huấn luyện viên và vận động viên có thể xem lại các cuộc tranh tài để nghiên cứu đối thủ, điều chỉnh chiến thuật và kế hoạch tập luyện.

Giờ đây, chỉ cần tìm kiếm tên môn thi đấu, khán giả có thể nhanh chóng tiếp cận đường dẫn xem trực tiếp. Bên cạnh đó, các video ngắn giúp lan tỏa những pha tranh tài ấn tượng, đặc biệt đến nhóm khán giả trẻ.

Diễn ra tại TP.HCM, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có thêm điều kiện phát huy thế mạnh công nghệ số của Thành phố.

Với vai trò đơn vị truyền thông chính thức, HTV đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất và phân phối nội dung trên nhiều nền tảng.

Qua đó, Đại hội không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận của khán giả mà còn cho thấy hướng phát triển mới của hoạt động truyền thông thể thao trong thời đại số.



