Xe đạp TP. Hồ Chí Minh giành HCB nội dung đồng đội nữ

Sau các nội dung cá nhân, sáng 25/11, cung đường Rừng Sác, Cần Giờ tiếp tục sôi động với những cuộc tranh tài tính giờ đồng đội nam và nữ môn xe đạp đường trường.

Ở nội dung đồng đội tính giờ nữ, các đội tuyển Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý. Đây là nội dung đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên. Các cua-rơ cần phân phối sức lực hợp lý và duy trì tốc độ ổn định trên toàn chặng đua.

Với quyết tâm cao, các đội đều nỗ lực hoàn thành phần thi với thành tích tốt nhất

Kết quả, An Giang xuất sắc giành Huy chương vàng (HCV) với thời gian 1 giờ 11 phút 53 giây. Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh về thứ hai, giành HCB với thành tích 1 giờ 14 phút 13 giây. HCĐ thuộc về Đồng Tháp với thời gian 1 giờ 16 phút 44 giây.

Xe đạp TP. Hồ Chí Minh giành thêm HCĐ nội dung đồng đội nam

Cũng trong buổi sáng, nội dung tính giờ đồng đội nam chứng kiến màn tranh tài quyết liệt. Các cua-rơ Đồng Nai thi đấu ấn tượng, giành HCV với thành tích 1 giờ 40 phút 59 giây.

Đội tuyển Hà Nội cán đích ở vị trí thứ hai, giành HCB với thông số 1 giờ 41 phút 37 giây. Trong khi đó, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh mang về HCĐ với thời gian 1 giờ 44 phút 05 giây.

Nội dung đồng đội nam cũng tranh tài quyết liệt

Như vậy, khép lại ngày thi đấu chính thức thứ ba của môn xe đạp, đoàn An Giang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 4 HCV. TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng có 1 HCV.

Với thêm một HCB và một HCĐ ở nội dung tính giờ đồng đội, xe đạp TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://youtu.be/56gPr7SwN5o?si=LDVqTa5KU2B78xer