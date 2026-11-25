(HTV) - Tiếp tục chương trình thi đấu bóng rổ 5x5 nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Lâm Đồng sẽ đối đầu với Cần Thơ vào lúc 19g30 ngày 25/11. Đây là một trong những trận đấu đáng chú ý của nội dung bóng rổ nam trong ngày.