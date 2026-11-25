Trực tiếp Bóng rổ 5x5 nam (Lâm Đồng - Cần Thơ) - 19g30 ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
(HTV) - Tiếp tục chương trình thi đấu bóng rổ 5x5 nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Lâm Đồng sẽ đối đầu với Cần Thơ vào lúc 19g30 ngày 25/11. Đây là một trong những trận đấu đáng chú ý của nội dung bóng rổ nam trong ngày.
Danh sách tập
Trực tiếp Bóng rổ 5x5 nam (Khánh Hòa - Quân đội) - 18g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 18:00 25/11/2026
(HTV) - Ngày 25/11, đội tuyển bóng rổ nam Khánh Hòa sẽ có cuộc chạm trán với Quân đội vào lúc 18g. Trận đấu hứa hẹn mang đến những màn tranh chấp quyết liệt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Trực tiếp Futsal (Hà Nội - Lâm Đồng) - 17g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 17:00 25/11/2026
(HTV) - Trận đấu giữa Hà Nội và Lâm Đồng sẽ diễn ra lúc 17g ngày 25/11, tiếp tục chương trình thi đấu môn futsal tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Hai đội sẽ bước vào cuộc cạnh tranh với mục tiêu giành kết quả thuận lợi trong hành trình tại giải đấu.
Trực tiếp Bóng ném trong nhà - 16g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 16:00 25/11/2026
(HTV) - Các trận đấu Bóng ném trong nhà tiếp tục diễn ra vào chiều 25/11 trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Những pha phối hợp tốc độ, khả năng dứt điểm và tinh thần đồng đội hứa hẹn tạo nên các màn tranh tài hấp dẫn.
Trực tiếp Bắn súng - 15g30 ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 15:30 25/11/2026
(HTV) - Các nội dung thi đấu môn Bắn súng tiếp tục diễn ra trong chiều 25/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là sân chơi đòi hỏi các xạ thủ duy trì sự tập trung, kiểm soát tâm lý và độ chính xác trong từng loạt bắn.
Trực tiếp Boxing - 15g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 15:00 25/11/2026
(HTV) - Những trận đấu Boxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục diễn ra trong chiều 25/11. Các võ sĩ bước vào sàn đấu với quyết tâm cao, hướng đến những chiến thắng và thành tích tốt nhất.
Trực tiếp Cờ tướng - 15g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 15:00 25/11/2026
(HTV) - Những cuộc đấu trí căng thẳng của môn Cờ tướng tiếp tục diễn ra trong chiều 25/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Các kỳ thủ sẽ vận dụng chiến thuật, khả năng tính toán và bản lĩnh để tạo lợi thế trên từng nước cờ.
Trực tiếp Futsal (Quảng Ninh - Đồng Nai) - 15g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 15:00 25/11/2026
(HTV) - Cuộc so tài giữa hai đội futsal Quảng Ninh và Đồng Nai sẽ diễn ra lúc 15g ngày 25/11, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là cơ hội để hai đội thể hiện khả năng phối hợp, chiến thuật và bản lĩnh trên sân đấu.
Trực tiếp Wushu - 15g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 15:00 25/11/2026
(HTV) - Những màn trình diễn võ thuật đẹp mắt và các cuộc đối kháng hấp dẫn của môn Wushu tiếp tục diễn ra trong chiều 25/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Các vận động viên đang nỗ lực thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và phong độ trong từng nội dung thi đấu.
Trực tiếp Bóng rổ 5x5 nữ (Công an Nhân dân - Hà Nội) - 15g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 15:00 25/11/2026
(HTV) - Cuộc cạnh tranh ở nội dung bóng rổ 5x5 nữ tiếp tục nóng lên với màn chạm trán giữa Công an Nhân dân và Hà Nội. Hai đội sẽ bước vào trận đấu lúc 15g ngày 25/11, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Trực tiếp Billiards & Snooker - 14g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 14:00 25/11/2026
(HTV) - Những cơ thủ hàng đầu cả nước tiếp tục bước vào các lượt tranh tài ở môn Billiards & Snooker trong chiều 25/11. Các trận đấu hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, đòi hỏi kỹ thuật, sự chính xác và bản lĩnh của từng vận động viên.