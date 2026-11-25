Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh khẳng định ưu thế ở chung kết kiếm liễu nam

Trong ngày thi đấu thứ hai môn đấu kiếm, kiếm thủ chủ nhà Hoàng Ngọc Hiếu bước vào trận chung kết cá nhân kiếm liễu nam. Đối thủ của anh là Nguyễn Minh Quang đến từ đoàn Hà Nội

Cả hai cùng thi đấu hết mình

Với phong độ ổn định và chiến thuật hợp lý, Hoàng Ngọc Hiếu liên tục duy trì lợi thế điểm số trước đối thủ. Kiếm thủ TP. Hồ Chí Minh thi đấu tập trung, tận dụng tốt các cơ hội ghi điểm trong từng lượt đấu.

Hoàng Ngọc Hiếu tập trung thi đấu, duy trì lợi thế điểm số trước đối thủ Nguyễn Minh Quang của đoàn Hà Nội

Ở hiệp hai, Hoàng Ngọc Hiếu tiếp tục giữ vững thế trận. Điểm số 15 - 12 ở tình huống quyết định giúp anh khép lại trận chung kết bằng chiến thắng thuyết phục. Qua đó, kiếm thủ chủ nhà giành HCV cá nhân kiếm liễu nam.

Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh có thêm động lực trong ngày tranh tài thứ hai

Chiến thắng của Hoàng Ngọc Hiếu đánh dấu tấm HCV thứ hai của đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh trong ngày thi đấu thứ hai. Đây cũng là thành quả đáng ghi nhận của các kiếm thủ chủ nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Chiến thắng 15 - 12 tiếp thêm động lực cho đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh

Với tấm HCV ở nội dung cá nhân kiếm liễu nam, đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh tiếp tục bổ sung thành tích vào bảng tổng sắp huy chương. Thành công này tạo thêm động lực cho các vận động viên trong những nội dung tranh tài tiếp theo.

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https://youtu.be/56gPr7SwN5o?si=LDVqTa5KU2B78xer