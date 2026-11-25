Bắn súng TP. Hồ Chí Minh đón HCV từ xạ thủ 16 tuổi

Ngày 25/11, tâm điểm của ngày thi đấu thứ hai môn bắn súng là chung kết 10 mét súng trường hơi nam.

Nội dung quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia vừa tranh tài tại ASIAD 20 và giải vô địch Đông Nam Á

Trong số đó có Nguyễn Tâm Quang của TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Minh Quang của Quân đội và Phùng Việt Dũng của Hà Nội. Đây đều là những xạ thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, sau 10 loạt bắn đầu tiên, Phạm Trần Thiên Phúc mới là cái tên vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Xạ thủ 16 tuổi duy trì phong độ tự tin qua từng lượt bắn. Thiên Phúc bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu trước sức ép từ các đối thủ giàu kinh nghiệm.

Ở loạt bắn thứ 24 mang tính quyết định, Thiên Phúc giành chiến thắng trước Phùng Việt Dũng của Hà Nội. Xạ thủ TP. Hồ Chí Minh đạt 248,5 điểm, nhỉnh hơn đối thủ với 248,1 điểm.

Thành tích này giúp Thiên Phúc giành HCV nội dung 10 mét súng trường hơi nam

Trong khi đó, đồng đội Nguyễn Tâm Quang mang về thêm một tấm Huy chương đồng (HCĐ). Đây là HCV thứ ba của bắn súng TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội năm nay. Trước đó, đoàn chủ nhà đã chiến thắng ở hai nội dung 50 mét súng ngắn nam và 25 mét súng ngắn bắn nhanh nam.

Bắn súng TP. Hồ Chí Minh ghi dấu ấn với chiến thắng của tài năng trẻ

Chia sẻ sau khi giành HCV, Phạm Trần Thiên Phúc cho biết Phúc luôn đặt tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo lên hàng đầu. Dù đối mặt áp lực ở những loạt bắn quyết định, xạ thủ trẻ vẫn tập trung vào từng phát đạn.

"Loạt chung kết từ phát bắn đầu tiên đến phát quyết định, trong đầu em chỉ nghĩ đến TP. Hồ Chí Minh. Em muốn bắn tốt nhất cho đội Thành phố. Dù kết quả ra sao, em cũng luôn nỗ lực vì đại diện cho bắn súng TP. Hồ Chí Minh", Thiên Phúc chia sẻ.

Với ba HCV sau hai ngày tranh tài, đội tuyển bắn súng TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có thêm động lực. Các xạ thủ sẽ hướng đến những nội dung tiếp theo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://youtu.be/56gPr7SwN5o?si=LDVqTa5KU2B78xer