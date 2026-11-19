Chiều 19/11), môn Vovinam sẽ thi đấu ngày cuối

Chiều 19/11, môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 thi đấu ngày cuối, hứa hẹn sẽ có những cuộc so tài đáng chú ý. Các vận động viên thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và quyết tâm giành thành tích cao ở các nội dung quyền và đối kháng.

Vovinam là môn võ truyền thống của Việt Nam, đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật. Vì vậy, những màn tranh tài hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc ấn tượng cho khán giả.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Vovinam chiều 19/11 trên các nền tảng số của HTV.