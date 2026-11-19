CLB TP. Hồ Chí Minh I tiếp tục khẳng định vị thế với chức vô địch quốc gia lần thứ 15, trong đó có tám mùa liên tiếp đăng quang

Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu đổi màu huy chương

Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với mục tiêu chinh phục ngôi vô địch trên sân nhà. Năm 2026 tiếp tục ghi dấu thành công của đội bóng thành phố. CLB TP. Hồ Chí Minh I vừa giành chức vô địch quốc gia lần thứ 15, trong đó có tám lần liên tiếp đăng quang.

Bên cạnh đó, đội còn đại diện Việt Nam tham dự AFC Women's Champions League năm thứ ba liên tiếp. Lịch thi đấu dày đặc đặt ra không ít thách thức về thể lực và phong độ. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn quyết tâm hướng đến thành tích cao nhất tại Đại hội.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết việc thi đấu ở đấu trường châu lục cũng là bước chuẩn bị cho Đại hội. Theo cô, ban huấn luyện sẽ có phương án phù hợp để toàn đội hướng đến mục tiêu HCV.

Quyết tâm ấy càng lớn khi Đại hội trở lại TP. Hồ Chí Minh sau 20 năm. Đây cũng là cơ hội để đội bóng thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Tại Đại hội năm 2022, bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh chỉ giành HCB.

Vì vậy, mục tiêu đổi màu huy chương trở thành động lực quan trọng của toàn đội. Tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân nhấn mạnh tính đặc biệt của giải đấu bốn năm mới tổ chức một lần. Được thi đấu trên sân nhà càng thôi thúc các cầu thủ nỗ lực giành chức vô địch.

Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh đối mặt bài toán thể lực và phong độ

Bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh đối mặt bài toán thể lực và phong độ

Dù đặt mục tiêu HCV, đội chủ nhà vẫn phải giải quyết những khó khăn về lực lượng. Trong năm 2026, các cầu thủ liên tục tham dự nhiều giải đấu quan trọng. Vì vậy, việc duy trì thể trạng và hạn chế chấn thương được ban huấn luyện đặc biệt quan tâm.

HLV Đoàn Thị Kim Chi xem lịch thi đấu bận rộn là niềm vinh dự đối với đội bóng. Đồng thời, bà yêu cầu các cầu thủ chủ động báo cáo vấn đề sức khỏe để kịp thời điều chỉnh. Theo HLV Kim Chi, tấm HCB năm 2022 là động lực để toàn đội hướng đến HCV. Đây cũng là cách các cầu thủ tri ân sự đồng hành của người hâm mộ.

Ông Nguyễn Nam Nhân mong đội bóng đạt kết quả tốt nhưng không đặt áp lực thành tích quá lớn

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, nhìn nhận việc duy trì phong độ qua ba giải đấu liên tiếp không dễ dàng. Ông mong đội bóng đạt kết quả tốt nhưng không đặt áp lực thành tích quá lớn.

Quan trọng hơn, các cầu thủ cần giữ được phong độ và tránh những chấn thương đáng tiếc. Qua đó, đội có thể cống hiến những trận đấu chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của khán giả thành phố.

Bóng đá nữ khởi tranh với cuộc đối đầu TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (Ảnh: HTV Thể thao)

Môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khởi tranh ngày 19/11 tại sân vận động Bà Rịa. Sau khi đương kim vô địch Quảng Ninh rút lui, giải còn bốn đội tham dự. Các đội gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên và Ninh Bình.

Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm lại vào ngày 17/11. Theo đó, bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng. Hai đội dẫn đầu sẽ tranh HCV, còn hai đội xếp sau tranh HCĐ. Các trận phân hạng dự kiến diễn ra ngày 1/12.

Ngay ngày mở màn, Ninh Bình gặp Thái Nguyên lúc 16 giờ. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh đối đầu Hà Nội lúc 18 giờ 30. Đây là trận đấu đáng chú ý giữa hai địa phương có truyền thống phát triển bóng đá nữ.

Sau trận ra quân, đội chủ nhà lần lượt gặp Ninh Bình ngày 23/11 và Thái Nguyên ngày 27/11. Với lợi thế sân nhà và lực lượng giàu kinh nghiệm, TP. Hồ Chí Minh đặt quyết tâm giành lại ngôi vô địch. Tuy nhiên, kết quả sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì phong độ qua từng trận đấu.