Trực tiếp: Môn Thể thao điện tử sáng 21/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao điện tử với đặc trưng đòi hỏi tư duy chiến thuật, khả năng xử lý tình huống nhanh và sự phối hợp đồng đội, các vận động viên bước vào từng trận đấu với quyết tâm cao. Những màn đối đầu hứa hẹn tạo nên nhiều diễn biến hấp dẫn, khi bản lĩnh và kỹ năng cá nhân được thử thách qua từng lượt thi đấu.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Thể thao điện tử sáng 21/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng cập nhật không khí tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.