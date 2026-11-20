Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, nền tảng TikTok tích hợp trực tiếp luồng phát sóng trực tiếp (Livestream) của một đối tác truyền thông lên giao diện đầu tiên của Trung tâm tìm kiếm. Bước tiến công nghệ này giúp người hâm mộ thể thao cả nước dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin chính thống, nhanh chóng và đầy đủ nhất ngay trên thiết bị di động.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 12/12/2026 tại TP. Hồ Chí Minh là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước. Với tính năng Search Hub vừa được kích hoạt, toàn bộ các video tin tức, khoảnh khắc ấn tượng, hậu trường vận động viên cùng các buổi phát sóng trực tiếp (Livestream) các môn thi đấu sẽ được đồng bộ và cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Hai tài khoản HTV Thể Thao và HTV Tin Tức sẽ cung cấp những thông tin mới nhất, góp phần đưa không khí thi đấu đến gần hơn với khán giả trên nền tảng số.

Người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi các trận đấu đỉnh cao trong Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 thông qua nền tảng Tiktok

Thay vì phải tìm kiếm thủ công qua nhiều nguồn tin rời rạc, khán giả giờ đây có thể nắm bắt toàn cảnh đại hội chỉ với một thao tác đơn giản thông qua Trung tâm tìm kiếm.

Cách theo dõi Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 trên TikTok cùng HTV thông qua Trung tâm tìm kiếm

1. Mở ứng dụng TikTok và nhấn vào biểu tượng tìm kiếm (kính lúp) ở góc trên màn hình.

2. Nhập từ khóa "Đại hội Thể thao toàn quốc 2026" hoặc "Đại hội Thể thao toàn quốc".

3. Giao diện Trung tâm tìm kiếm sự kiện sẽ hiển thị ngay vị trí đầu tiên, tổng hợp đầy đủ lịch thi đấu, các luồng Livestream đang diễn ra và những cập nhật mới nhất từ đội ngũ phóng viên, biên tập viên HTV.

Việc đưa luồng phát sóng trực tiếp lên Trung tâm tìm kiếm (Search Hub) khẳng định nỗ lực tiên phong chuyển đổi số của HTV trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao trọng điểm, giúp lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng đến đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ trên không gian mạng.

Tìm kiếm ngay từ khóa "Đại hội Thể thao toàn quốc 2026" hoặc "Đại hội Thể thao toàn quốc" trên TikTok để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc bùng nổ nào cùng HTV.