Trực tiếp: Môn Cầu lông sáng 21/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Với tốc độ nhanh, kỹ thuật đa dạng và những pha cầu biến hóa, các trận đấu Cầu lông hứa hẹn mang đến nhiều tình huống hấp dẫn. Bản lĩnh, sự tập trung cùng khả năng di chuyển linh hoạt sẽ là yếu tố quan trọng giúp các tay vợt tạo lợi thế và hướng đến chiến thắng.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Cầu lông sáng 21/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng hòa mình vào không khí tranh tài sôi nổi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.