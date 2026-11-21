Trực tiếp: Thi đấu bóng chuyền bãi biển sáng 21/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Các vận động viên bóng chuyền bãi biển bước vào sân đấu với quyết tâm cao, mang đến những pha phát bóng, phòng thủ và tấn công đầy tốc độ trên sân cát. Khả năng phối hợp ăn ý, sức bền cùng chiến thuật hợp lý sẽ là những yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh ở môn thể thao này.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu bóng chuyền bãi biển sáng 21/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV, cùng hòa mình vào không khí sôi động của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.