Hội nghị trưởng đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra ngày 19/11 tại TP. Hồ Chí Minh

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 quy tụ hơn 10.600 vận động viên

Hội nghị trưởng đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có sự tham dự của đại diện 34 tỉnh, thành phố, các ngành và Ban Tổ chức.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội. Cùng dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức; ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức. Hội nghị còn có đại diện các sở, ban, ngành, tiểu ban chuyên môn và lãnh đạo các đoàn thể thao.

Hơn 10.600 vận động viên tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao 2026

Theo báo cáo của Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật, Đại hội có 36 đoàn tham dự. Trong đó gồm 34 địa phương cùng hai ngành Công an và Quân đội. Hơn 10.600 vận động viên tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu. Đến thời điểm hội nghị, nhiều môn đã triển khai theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ chuyên môn.

Với vai trò địa phương đăng cai chính, TP. Hồ Chí Minh xác định công tác tổ chức là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, đây cũng là dịp thể hiện năng lực điều hành, phối hợp và phục vụ các đoàn. Thành phố cam kết chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, chuyên môn và hậu cần, hướng đến một kỳ Đại hội an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh năng động, hiện đại và thân thiện.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật, đánh giá cao sự phối hợp giữa Ban Tổ chức trung ương và địa phương. Theo ông, điều kiện tổ chức các môn thi, đặc biệt những môn đã hoàn thành, được bảo đảm tốt.

Về chuyên môn, các cuộc tranh tài diễn ra công bằng, với mức độ cạnh tranh cao giữa các đoàn. Qua đó, ngành thể thao kỳ vọng tuyển chọn thêm vận động viên chất lượng cho những giải quốc tế sắp tới. Công tác truyền thông cũng được chú trọng nhằm mở rộng sức lan tỏa của Đại hội, nhất là đối với lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao vai trò của HTV trong việc truyền hình trực tiếp các môn thi đấu. Theo ông, đây là lần đầu tiên các môn tại Đại hội được truyền hình trực tiếp đầy đủ đến khán giả và các địa phương tham dự. Đồng thời, ông mong muốn HTV tiếp tục đồng hành cùng Ban Tổ chức, đưa hình ảnh Đại hội đến đông đảo người hâm mộ.

Định hướng đổi mới Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2030

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội đối với thể thao Việt Nam. Theo ông, đây không chỉ là ngày hội thể thao lớn nhất cả nước mà còn là dịp tích lũy kinh nghiệm tổ chức, điều hành. Qua đó, Việt Nam có thêm nền tảng hướng tới đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế.

Rà soát công tác tổ chức trước khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đáng chú ý, ngành thể thao đang đề xuất đổi mới toàn diện Đại hội lần thứ XI năm 2030 tại Đà Nẵng. Theo phương án dự kiến, chương trình sẽ tinh gọn từ 48 xuống 40 môn. Số nội dung thi đấu giảm từ 973 xuống 476, tương đương mức giảm hơn 51%. Định hướng mới ưu tiên các môn thuộc chương trình Olympic và ASIAD.

Ngoài ra, việc đánh giá thành tích sẽ không chỉ dựa trên số huy chương. Chất lượng chuyên môn và khả năng cạnh tranh quốc tế cũng được chú trọng. Những đề xuất này hướng đến nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển thể thao thành tích cao trong giai đoạn tiếp theo.