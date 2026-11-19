Cầu lông TP. Hồ Chí Minh giành hai HCV đồng đội

Cầu lông TP. Hồ Chí Minh thắng thuyết phục ở chung kết nam

Cầu lông TP. Hồ Chí Minh khép lại các nội dung đồng đội với hai chức vô địch trong ngày 19/11. Cách đây bốn năm, tại Đại hội ở Quảng Ninh, đội tuyển thành phố giành một HCV đơn nam của Nguyễn Hải Đăng. Ngoài ra, đội có một HCB đồng đội nam.

Tại kỳ Đại hội lần này, lực lượng trẻ trưởng thành cùng sự đầu tư bài bản đã giúp đội cải thiện thành tích. Cả hai đội nam và nữ đều góp mặt ở chung kết.

Ở trận tranh HCV đồng đội nam, Nguyễn Hải Đăng cùng Phan Phúc Thịnh và Nguyễn Thiên Lộc đối đầu Lâm Đồng. Vượt qua áp lực tâm lý, ba tay vợt TP. Hồ Chí Minh thi đấu tự tin và giành chiến thắng ở cả ba trận đơn. Kết quả 3-0 mang về HCV đồng đội nam cho đoàn chủ nhà.

Chung kết cầu lông nam và cầu lông nữ diễn ra đầy hấp dẫn

Chung kết cầu lông nữ: TP. Hồ Chí Minh vượt Hà Nội sau năm trận

Khác với đội nam, hành trình giành HCV của đội nữ diễn ra căng thẳng hơn. TP. Hồ Chí Minh có Vũ Thị Trang, Anh Thư và Ngọc Vân. Trong khi đó, Hà Nội sở hữu những tay vợt trẻ gồm Bích Phương, Thu Huyền và Hải Yến.

Ở trận đơn đầu tiên, Vũ Thị Trang thắng Hải Yến 2-0, giúp TP. Hồ Chí Minh dẫn trước. Tuy nhiên, Bích Phương đánh bại Ngọc Vân ở trận tiếp theo, đưa hai đội trở lại thế cân bằng.

Anh Thư sau đó vượt qua Lê Thu Huyền, giúp TP. Hồ Chí Minh dẫn 2-1. Dù vậy, Hà Nội thắng trận đôi thứ tư, cân bằng tỉ số 2-2. Chức vô địch vì thế được quyết định ở trận đôi cuối cùng.

Cầu lông TP. Hồ Chí Minh giành hai HCV đồng đội

Vũ Thị Trang và Anh Thư thắng ván đầu 22-20. Sang ván hai, đôi TP. Hồ Chí Minh có cơ hội kết thúc trận đấu nhưng không tận dụng thành công. Thu Hiền và Thảo Ly lội ngược dòng thắng 24-22, buộc trận đấu bước vào ván quyết định.

Ở ván ba, Hà Nội liên tục dồn cầu về phía Anh Thư và chủ động phòng thủ nhằm tiêu hao thể lực đối phương. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Vũ Thị Trang cùng bản lĩnh thi đấu của Anh Thư giúp TP. Hồ Chí Minh vượt qua thời điểm khó khăn.

Chiến thắng 21-17 ở ván cuối giúp đội nữ TP. Hồ Chí Minh thắng chung cuộc 3-2, giành HCV đồng đội nữ. Với hai chức vô địch trong cùng ngày, cầu lông TP. Hồ Chí Minh ghi nhận bước tiến đáng kể so với kỳ Đại hội trước.