Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (Ảnh: TTNT TP. Hồ Chí Minh)

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

Để bảo đảm an toàn và thuận tiện cho khán giả, Ban Tổ chức đã thông báo các quy định về đăng ký, nhận vòng tay và kiểm soát ra vào khu vực chương trình.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Hướng dẫn nhận vòng tay và check-in

Theo đó, thời gian nhận vòng tay và check-in từ 15 giờ đến 17 giờ 30 ngày 21/11. Khu vực làm thủ tục nằm tại giao lộ N12 và D6, đối diện cổng chào "Đại lộ Vinh Quang".

Các bước tham dự sự kiện (Ảnh: TTNT TP. Hồ Chí Minh)

Một số quy định chung khi dự lễ khai mạc (Ảnh: TTNT TP. Hồ Chí Minh)

Những vật dụng nên mang theo (Ảnh: TTNT TP. Hồ Chí Minh)

Những vật dụng cấm đem vào lễ khai mạc (Ảnh: TTNT TP. Hồ Chí Minh)

Thủ tục quan trọng dành cho khán giả (Ảnh: TTNT TP. Hồ Chí Minh)

Các quy định về an ninh (Ảnh: TTNT TP. Hồ Chí Minh)

Quyền hạn của Ban tổ chức sự kiện (Ảnh: TTNT TP. Hồ Chí Minh)

Khán giả cần hoàn tất đăng ký và nhận vòng tay theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Đồng thời, vòng tay phải được đeo và bảo quản trong suốt thời gian tham dự để phục vụ công tác kiểm soát ra vào.

Đối với vật dụng cá nhân, khán giả cần tham khảo danh sách đồ được phép và không được phép mang vào khu vực tổ chức. Việc chuẩn bị đúng quy định sẽ giúp quá trình kiểm tra an ninh diễn ra thuận lợi.

Ngoài ra, sơ đồ khu vực, lối di chuyển, quy trình check-in và các hướng dẫn liên quan sẽ được cập nhật trên Fanpage Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức khuyến nghị khán giả theo dõi các thông báo mới nhất để chủ động sắp xếp thời gian và tham dự lễ khai mạc thuận tiện.