Thể thao điện tử lần đầu góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ba nội dung thi đấu theo thể thức đồng đội

Sáng nay 21/10, ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp với đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức môn thể thao điện tử tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026.

Theo kế hoạch, các vận động viên sẽ tranh tài ở ba nội dung gồm Liên quân Mobile (Arena of Valor), Free Fire trên nền tảng di động và Audition trên máy tính. Đây là những tựa game có cộng đồng người chơi đông đảo tại Việt Nam. Tất cả nội dung đều thi đấu theo thể thức đồng đội, đề cao khả năng phối hợp, tư duy chiến thuật và sự ăn ý giữa các thành viên.

Cuộc họp triển khai tổ chức môn thể thao điện tử tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026; hình ảnh thi đấu Liên quân Mobile, Free Fire và Audition

Các cuộc tranh tài dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 29/11 tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh. Ban tổ chức hướng đến quy mô tổ chức mở rộng, đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn và vận hành phù hợp với đặc thù của thể thao điện tử, đồng thời tạo điều kiện để đông đảo khán giả theo dõi và cổ vũ.

Bắt nhịp xu hướng phát triển thể thao hiện đại

Những năm gần đây, thể thao điện tử ngày càng hiện diện tại các sự kiện thể thao lớn trong khu vực và châu lục, trong đó có SEA Games và Asian Games.

Sự phát triển này cho thấy esports đang từng bước khẳng định vị trí trong đời sống thể thao hiện đại, thu hút đông đảo người chơi và khán giả

Việc đưa thể thao điện tử vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ mở rộng cơ hội tranh tài cho các vận động viên mà còn góp phần xây dựng môi trường thi đấu có tổ chức, chuyên nghiệp và lành mạnh. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị đánh giá năng lực tổ chức, thúc đẩy phong trào và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của esports tại Việt Nam.

Sự góp mặt của Liên quân Mobile, Free Fire và Audition được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho Đại hội, đồng thời mở ra dấu mốc mới trong quá trình phát triển và hội nhập của thể thao điện tử nước nhà.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/eGgA32Jq2m8?si=Gb1RmML2ykf8I9VZ



