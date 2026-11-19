Rà soát toàn diện tại Tổng duyệt Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Theo kế hoạch, buổi Tổng duyệt Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X bắt đầu lúc 19 giờ ngày 19/11. Địa điểm tổ chức là Công viên Bờ Sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

Tổng duyệt Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn

Thời lượng Lễ Khai mạc chính thức dự kiến kéo dài 130 phút. Khán giả sẽ theo dõi các tiết mục trên sân khấu chính, mặt nước sông Sài Gòn và khu vực Thảm Xanh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng mang chủ đề "Khát vọng vinh quang" bắt đầu lúc 19 giờ. Mở màn là tiết mục trình diễn ánh sáng "Welcome Ho Chi Minh City" kéo dài hơn 3 phút.

Chương trình nghệ thuật chào mừng mang chủ đề "Khát vọng vinh quang"

Nghi thức diễu hành và thắp sáng đài đuốc tại Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Phần nghi lễ là trọng tâm quan trọng trong buổi Tổng duyệt Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Đội hình tham gia gồm 36 đoàn thể thao thuộc 34 tỉnh, thành phố, hai ngành Công an, Quân đội cùng Đoàn Trọng tài.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X gồm 36 đoàn thể thao tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu



Đoàn chủ nhà TP. Hồ Chí Minh có lực lượng đông đảo nhất với 1.453 vận động viên tranh tài ở 46 môn. Đại diện lực lượng điều hành là Đoàn Trọng tài thuộc đội ngũ 2.921 trọng tài ở 48 môn thi đấu.

Đội hình các đoàn thể thao thực hiện nghi thức diễu hành



Trong nghi thức rước đuốc, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh - cùng 36 vận động viên thực hiện xin lửa thiêng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, khởi đầu hành trình lan tỏa tinh thần thể thao của Đại hội.

Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp ghi hình giả live và đưa ra phương án dự phòng cho nghi thức rước đuốc

Ngọn lửa thiêng sẽ di chuyển trên sông Sài Gòn từ Bến Nhà Rồng qua Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu đi bộ Thủ Thiêm và Bến Bạch Đằng. Sau khi cập bến tàu water bus Thủ Thiêm, 10 vận động viên tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận đuốc và tiến vào lễ đài.

Theo dự kiến, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương sẽ tiếp nhận ngọn lửa và châm vào đài đuốc phụ. Từ đây, công nghệ drone được kích hoạt để bay thắp sáng đài đuốc chính, kết hợp pháo hoa toàn không gian.

Tiếp nối phần nghi lễ là bài phát biểu khai mạc, phát biểu chúc mừng và nghi thức tuyên thệ của vận động viên, trọng tài. Sau khi kết sóng truyền hình, các đoàn sẽ tham gia giao lưu âm nhạc cùng các nghệ sĩ.

Sau khi kết sóng truyền hình, các đoàn sẽ tham gia giao lưu âm nhạc cùng các nghệ sĩ

Kính mời quý khán giả đón xem truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào lúc 18 giờ ngày 21/11/2026 trên kênh HTV Thể thao, ứng dụng HTVm, HTVC và YouTube HTV Thể thao.