Là bộ môn Olympic giàu tính đối kháng, tốc độ cao và luôn mang đến bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài tại mỗi kỳ Đại hội, môn Bóng ném trong nhà bước vào thời khắc quyết định trong buổi chiều 29/11. Tâm điểm của người hâm mộ cả nước hướng về trận chung kết nội dung nam để tìm ra chủ nhân xứng đáng của tấm huy chương vàng danh giá.

Trên sàn đấu, hai đội bóng góp mặt ở trận đấu cuối cùng hứa hẹn sẽ cống hiến một màn so tài nảy lửa với những pha lên bóng thần tốc, các cú bật nhảy ném cầu môn uy lực, những tình huống phối hợp chiến thuật biến hóa cùng hệ thống phòng ngự kín kẽ. Bản lĩnh thi đấu vững vàng, khả năng tận dụng cơ hội và sự xuất sắc của các thủ môn ở những thời điểm then chốt sẽ là chìa khóa định đoạt ngôi vô địch.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp trận Chung kết nam môn Bóng ném trong nhà chiều 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.