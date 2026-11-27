Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Golf – Chung kết đồng đội

Ở nội dung đồng đội, mỗi kết quả cá nhân đều góp phần quyết định thành tích chung của đội tuyển. Vì vậy, bên cạnh kỹ thuật và sự ổn định, các vận động viên còn cần phối hợp chiến thuật để hướng đến kết quả tốt nhất.

Các đội tuyển sẽ cạnh tranh quyết liệt trong ngày thi đấu cuối cùng, hướng đến những tấm huy chương của môn Golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp những diễn biến tranh tài từ 7g trên các nền tảng của HTV.