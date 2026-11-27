Trực tiếp Võ cổ truyền - 18g ngày 27/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Từ 18g, các vận động viên Võ cổ truyền bước vào thi đấu tại Nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh. Những màn trình diễn võ thuật hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc hấp dẫn, góp phần lan tỏa nét đẹp của võ cổ truyền Việt Nam.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Võ cổ truyền chiều 27/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV. Cùng cập nhật những diễn biến hấp dẫn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.