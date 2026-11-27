Trực tiếp Bóng rổ 5x5 nam tranh hạng 7 (Đồng Nai - Đà Nẵng) - 19g30 ngày 27/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trận đấu giữa Đồng Nai và Đà Nẵng diễn ra lúc 19g30 ngày 27/11 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, TP. Hồ Chí Minh. Cuộc so tài hứa hẹn hấp dẫn với những pha tấn công tốc độ, các tình huống tranh chấp quyết liệt và nỗ lực ghi điểm của hai đội. Kính mời quý khán giả đón xem và cổ vũ trận tranh hạng 7 môn Bóng rổ 5x5 nam giữa Đồng Nai và Đà Nẵng vào lúc 19g30 ngày 27/11 trên các nền tảng của HTV.