Trực tiếp Bóng đá nữ (TP. Hồ Chí Minh - Thái Nguyên) - 18g30 ngày 27/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trận đấu giữa TP. Hồ Chí Minh và Thái Nguyên diễn ra lúc 18g20 tại Sân vận động Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh. Cả hai đội đều hướng đến mục tiêu giành kết quả thuận lợi, hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn với những pha phối hợp tấn công và tranh chấp quyết liệt. Kính mời quý khán giả đón xem và cổ vũ trận đấu Bóng đá nữ giữa TP. Hồ Chí Minh và Thái Nguyên vào lúc 18g30 ngày 27/11 trên các nền tảng của HTV.