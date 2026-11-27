Theo bảng tổng sắp huy chương cập nhật lúc 20 giờ 30 phút, đoàn TP. Hồ Chí Minh hiện sở hữu 273 huy chương. Trong đó, đoàn TP. Hồ Chí Minh đạt 96 HCV, 74 Huy chương Bạc (HCB) và 103 Huy chương Đồng (HCĐ).

Đoàn Hà Nội đứng thứ hai với 204 huy chương. Trong đó, đoàn giành 75 HCV, 60 HCB và 69 HCĐ. Có thể thấy, khoảng cách giữa hai đoàn dẫn đầu hiện là 21 HCV.

Trong khi đó, đoàn Quân đội xếp thứ ba với tổng cộng 145 huy chương. Đoàn Quân đội hiện sở hữu 41 HCV, 42 HCB và 62 HCĐ, kém Hà Nội 34 HCV.

Ở nhóm phía sau, đoàn Công an nhân dân tiếp tục đứng thứ tư với 33 HCV. Trong khi đó, đoàn Hải Phòng xếp thứ năm với 26 HCV. Ở vị trí thứ sáu là đoàn Cần Thơ với 22 HCV, trong khi Đà Nẵng xếp thứ bảy với 18 HCV.

Đáng chú ý, Đồng Nai hiện sở hữu 13 HCV và tổng cộng 67 huy chương. So với ngày 26/11, đoàn đã tăng thêm 2 HCV. Tổng thành tích cũng tăng từ 55 lên 67 huy chương. Những thay đổi này cho thấy sự cạnh tranh thứ hạng giữa các đoàn vẫn tiếp tục diễn ra qua từng ngày thi đấu.

Ở nhóm cuối bảng, các đoàn vẫn tích lũy thành tích tại những nội dung tranh tài. Trong đó, một số đơn vị chưa giành được HCV, nhưng đã có Huy chương Bạc và Huy chương Đồng. Qua đó, các đoàn tiếp tục đóng góp vào kết quả chung của Đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tiếp tục diễn ra với nhiều môn thi đấu. Trong những ngày tiếp theo, bảng tổng sắp huy chương sẽ được cập nhật theo kết quả tranh tài của các đoàn.