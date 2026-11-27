Lê Thị Cẩm Tú giành HCV nội dung 100 mét nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trong ngày thi đấu, hai nội dung 100 mét nam và nữ nhận được nhiều sự quan tâm khi quy tụ những chân chạy nổi bật của các đoàn thể thao. Sau các lượt bán kết diễn ra vào buổi sáng, những vận động viên có thành tích tốt nhất đã bước vào vòng chung kết tranh huy chương.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung chạy 100 mét nữ tại Sân vận động Thống Nhất

Ở nội dung 100 mét nữ, cuộc cạnh tranh diễn ra gay cấn với sự góp mặt của Lê Tú Chinh, Lê Thị Cẩm Tú (An Giang), Hà Thị Thu (TP. Hồ Chí Minh) và Hoàng Dư Ý (Quân đội).

Với thành tích 11 giây 60, vận động viên Lê Thị Cẩm Tú cán đích đầu tiên, giành huy chương vàng.

Các vận động viên nữ chuẩn bị sẵn sàng trước khi vô vòng thi đấu

Theo sau đó, huy chương bạc thuộc về Phùng Thị Huệ (Hà Nội) với thời gian 11 giây 63. Trong khi đó, Hà Thị Thu của TP. Hồ Chí Minh về đích ở vị trí thứ ba với thành tích 11 giây 72, giành huy chương đồng.

Tạ Ngọc Tưởng chiến thắng ở cự ly 100 mét nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ở nội dung 100 mét nam, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 10 giây 58.

Các chân chạy nỗ lực cạnh tranh trong lượt chung kết 100 mét nam

Hai vị trí tiếp theo đều thuộc về các chân chạy của đoàn Công an nhân dân. Trong đó, vận động viên giành huy chương bạc đạt thành tích 10 giây 711, còn huy chương đồng thuộc về đồng đội với thời gian 10 giây 714.

Vận động viên Tạ Ngọc Tưởng xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 100 mét nam

Dù mang đến những màn so tài hấp dẫn, các nội dung 100 mét nam và nữ vẫn chưa ghi nhận thành tích phá kỷ lục Đại hội cũng như kỷ lục quốc gia.

Những cuộc tranh tài trên đường chạy tại Sân vận động Thống Nhất sẽ tiếp tục diễn ra trong các ngày thi đấu tiếp theo của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.