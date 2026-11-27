Rowing TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội thể thao

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, trên đường đua Hồ Đá Bàng, các nội dung chung kết đầu tiên của môn Rowing diễn ra với những màn tranh tài quyết liệt.

Ở nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ, hai vận động viên của TP. Hồ Chí Minh và Thái Nguyên cùng cán đích với thành tích 6 phút 59 giây 01 và đồng giành huy chương vàng.

Các tay chèo TP. Hồ Chí Minh thi đấu tại nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ

Tiếp đó, ở nội dung thuyền tám nam, cuộc cạnh tranh giữa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng khép lại với kết quả đặc biệt khi hai đoàn cùng đạt thành tích 5 phút 52 giây 27, chia nhau vị trí cao nhất. Đà Nẵng giành huy chương đồng với thời gian 5 phút 54 giây 02.

Đội tuyển Rowing TP. Hồ Chí Minh giành huy chương vàng ở hai nội dung vào ngày 27/11

Bên cạnh 2 huy chương vàng, Rowing TP. Hồ Chí Minh còn bổ sung vào thành tích chung 1 huy chương bạc ở nội dung thuyền bốn mái chèo đơn nam và 1 huy chương đồng ở nội dung thuyền bốn mái chèo đơn nữ.

Vận động viên Hoàng Văn Đạt cùng đồng đội ăn mừng thành tích tại Đại hội

Chia sẻ sau thành tích đạt được, vận động viên Hoàng Văn Đạt cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi cùng đồng đội vượt qua quá trình tập luyện căng thẳng, khắc nghiệt để mang về những tấm huy chương cho đoàn thể thao thành phố.

Đường đua Rowing diễn ra sôi nổi với những màn cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn

Với tổng cộng 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, Rowing TP. Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của môn thi đấu tính đến ngày 27/11. Các nội dung Rowing sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 29/11.

Võ sĩ TP. Hồ Chí Minh giành HCV Taekwondo hạng cân 58kg nam tại Đại hội thể thao toàn quốc

Ở môn Taekwondo, võ sĩ Đinh Công Khoa mang về thêm một tấm huy chương vàng cho thể thao TP. Hồ Chí Minh tại nội dung đối kháng hạng cân 58kg nam.

Trên hành trình vào chung kết, Đinh Công Khoa lần lượt vượt qua Nguyễn Anh Tuấn (Quân đội) và Huỳnh Đăng Khoa (Cà Mau).

Võ sĩ Đinh Công Khoa thi đấu tại nội dung đối kháng hạng cân 58kg nam

Đối đầu Hoàng Quang Huấn của Hưng Yên ở trận tranh huy chương vàng, võ sĩ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, giành chiến thắng 2-0 để bước lên bục cao nhất.

Công Khoa khép lại ngày thi đấu với thành tích toàn thắng cả 3 trận và không để thua bất kỳ hiệp nào.

Các võ sĩ Taekwondo tranh tài quyết liệt tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ngoài tấm huy chương vàng của Đinh Công Khoa, Taekwondo TP. Hồ Chí Minh còn giành thêm 1 huy chương bạc của Lương Ngọc Nhi ở hạng cân 67kg nữ và 1 huy chương đồng của Đoàn Vĩ Tân ở hạng cân 74kg nam.

Đinh Công Khoa giành huy chương vàng sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ Hưng Yên

Những kết quả tích cực ở Rowing và Taekwondo tiếp tục góp phần khẳng định phong độ của các vận động viên TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.