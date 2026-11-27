TP. Hồ Chí Minh áp đảo, ghi 6 bàn vào lưới Quảng Ninh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Bước vào trận bán kết với thành tích toàn thắng ở vòng bảng, futsal nam TP. Hồ Chí Minh được đánh giá cao hơn so với đối thủ Quảng Ninh. Đội chủ nhà nhanh chóng cụ thể hóa lợi thế bằng thế trận chủ động và liên tiếp tạo ra sức ép lên phần sân đối phương.

Trận bán kết giữa TP. Hồ Chí Minh và Quảng Ninh diễn ra với thế trận áp đảo từ đội chủ nhà

Trong hiệp một, Nguyễn Thịnh Phát và Dương Ngọc Linh lần lượt lập công, giúp TP. Hồ Chí Minh khép lại 20 phút thi đấu đầu tiên với lợi thế dẫn trước 2-0.

Sang hiệp hai, các cầu thủ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công. Nguyễn Tiến Hùng và Trần Lê Bộ ghi thêm hai bàn thắng, nâng tỷ số lên 4-0.

Đội tuyển futsal nam TP. Hồ Chí Minh áp đảo Quảng Ninh trong trận bán kết

Dù Quảng Ninh có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-4 nhờ pha lập công của Trần Tùng Lâm, đội chủ nhà vẫn kiểm soát tốt thế trận.

Đặc biệt, cú đúp của Nguyễn Thanh Tâm trong phần còn lại của trận đấu đã ấn định chiến thắng 6-1 cho futsal nam TP. Hồ Chí Minh, qua đó chính thức đưa đội bóng vào trận chung kết.

Cơ hội trở lại ngôi vương tại Đại hội Thể thao toàn quốc sau 12 năm

Chiến thắng trước Quảng Ninh không chỉ giúp TP. Hồ Chí Minh giành quyền vào chung kết mà còn mở ra cơ hội chinh phục tấm huy chương vàng Đại hội sau 12 năm chờ đợi kể từ lần gần nhất đăng quang.

Niềm vui của các cầu thủ futsal TP. Hồ Chí Minh sau chiến thắng thuyết phục trước Quảng Ninh

Với phong độ ổn định cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Trần Văn Vũ đang có thêm động lực hướng đến trận đấu cuối cùng.

Futsal nam TP. Hồ Chí Minh giành chiến thắng 6-1, chính thức ghi tên vào trận chung kết

Người hâm mộ futsal TP. Hồ Chí Minh cũng kỳ vọng đội bóng sẽ tiếp tục duy trì màn trình diễn ấn tượng để hướng đến mục tiêu cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.