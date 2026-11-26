Trực tiếp Cờ tướng - 8g ngày 26/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Cờ tướng được tổ chức từ ngày 22/11 đến 28/11/2026 tại Khách sạn Grand Palace, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. Giải đấu có 10 bộ huy chương ở các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ truyền thống. Các nội dung được tổ chức theo hình thức thi đấu cá nhân, đôi và phối hợp.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Cờ tướng sáng 26/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV. Cùng cập nhật những diễn biến hấp dẫn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.