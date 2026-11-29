Bowling: Sức hút đặc biệt từ các nội dung thi đấu đôi và đồng đội

Vốn thường gắn với hình ảnh những màn tranh tài cá nhân trên đường bowling, bộ môn Bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 mang đến nhiều cung bậc cảm xúc ở các nội dung tập thể. Bên cạnh nội dung Master, các trận đấu đôi và đồng đội từ 3 đến 6 vận động viên cũng tạo nên sức hút riêng.

Trên sàn đấu đồng đội, mỗi lượt ném của vận động viên đều mang theo kỳ vọng của cả tập thể. Một cú Strike chuẩn xác có thể tạo lợi thế về điểm số, trong khi những cái đập tay động viên tiếp thêm tinh thần cho đồng đội, tạo nên sự gắn kết qua từng lượt ném.

Vận động viên tập trung trước vạch ném ở nội dung đồng đội môn Bowling

Đua tranh 12 bộ huy chương trên làn bowling Đại hội

Diễn ra từ ngày 13 đến ngày 20/11, 12 nội dung tranh huy chương môn Bowling là cuộc cạnh tranh đòi hỏi kỹ thuật, sự chính xác và khả năng phối hợp của các vận động viên.

Vận động viên thực hiện pha ném bóng Bowling trước sự theo dõi của đồng đội tại Đại hội

Những cú ném chính xác cùng sự phối hợp giữa các vận động viên góp phần tạo nên sức hấp dẫn của môn Bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.