Trận bóng đá nữ giữa TP. Hồ Chí Minh - TP. Hà Nội sẽ được trực tiếp từ 18g30 chiều 19/11

Môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu đáng chú ý giữa TP.HCM và Hà Nội. Đây là hai địa phương có nền tảng đào tạo bóng đá nữ lâu năm, từng đóng góp nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia.

Cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra hấp dẫn khi hai đội đều sở hữu lực lượng được đào tạo bài bản. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trận đấu còn là dịp để các cầu thủ thể hiện bản lĩnh, khả năng phối hợp và quyết tâm giành kết quả tốt nhất.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp trận bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh - TP. Hà Nội trên kênh HTV4 và các nền tảng số của HTV.