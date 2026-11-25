Trực tiếp Billiards & Snooker - 14g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Billiards & Snooker diễn ra từ ngày 22/11 đến 30/11/2026 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Bến Thành, số 116 Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh. Giải đấu có 10 nội dung tranh huy chương, gồm Carom 1 băng, Carom 3 băng nam và nữ; Pool 9 bi đơn nam, đôi nam, đơn nữ; Pool 10 bi đơn nam; English Billiards đơn nam, đôi nam và Snooker 6 bi đỏ.

Kính mời quý khán giả theo dõi và cổ vũ các cơ thủ tranh tài lúc 14g ngày 25/11 trên các nền tảng của HTV.