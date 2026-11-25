Trực tiếp Bắn súng - 13g30 ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Bắn súng diễn ra từ ngày 22/11 đến 05/12/2026 tại ba địa điểm: Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trường bắn Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và Trường bắn Củ Chi. Các vận động viên tranh tài ở 51 nội dung, tương ứng 51 bộ huy chương, gồm 27 nội dung nam, 20 nội dung nữ và 4 nội dung hỗn hợp đồng đội. Các nội dung thi đấu thuộc ba nhóm chính: súng trường, súng ngắn và bắn đĩa bay.

Kính mời quý khán giả theo dõi và cổ vũ các xạ thủ tranh tài lúc 13g30 ngày 25/11 trên các nền tảng của HTV.