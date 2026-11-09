Triển lãm tái hiện phòng làm việc của các đời Tổng thống Mỹ

Một tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ Phòng Bầu dục – không gian làm việc mang tính biểu tượng của các tổng thống Mỹ – đang thu hút sự chú ý tại New York. Thay vì tái hiện nội thất quen thuộc, tác phẩm lựa chọn cách thể hiện tối giản, mở ra những suy ngẫm về quyền lực, chính trị và những biến chuyển của xã hội.

Phòng Bầu dục qua góc nhìn nghệ thuật đương đại

Mang tên “Transition”, tạm dịch là “Sự chuyển tiếp”, tác phẩm do hai nghệ sĩ Michael Elmgreen và Ingar Dragset thực hiện, hiện được trưng bày tại phòng tranh Pace, khu Chelsea, Manhattan.

Công trình có kích thước gần tương đương Phòng Bầu dục thực tế, được chế tác từ thép Corten. Điểm đặc biệt là tác phẩm chỉ giữ lại bộ khung kiến trúc, loại bỏ phần nội thất và các chi tiết trang trí, tạo nên một không gian mở, không bị giới hạn bởi cách bài trí quen thuộc.

Tác phẩm “Transition” tái hiện Phòng Bầu dục bằng thép Corten, lược bỏ nội thất để tạo không gian mở độc đáo

Theo ông Marc Glimcher - Giám đốc điều hành phòng tranh Pace tại New York, tác phẩm đề cập đến những vấn đề chính trị có tính lâu dài, vượt ra ngoài bối cảnh của một thời điểm cụ thể. Qua đó, hai nghệ sĩ muốn thể hiện những suy ngẫm về các dòng chảy ngầm đang định hình chính trị và xã hội.

Phòng Bầu dục được xây dựng lần đầu vào năm 1909, dưới thời Tổng thống Mỹ William Howard Taft. Kể từ đó, không gian này nhiều lần được thay đổi cách bài trí theo lựa chọn và phong cách của từng đời tổng thống, trở thành một biểu tượng gắn liền với quyền lực hành pháp của Mỹ.

Thông qua việc giữ lại phần khung kiến trúc nhưng loại bỏ những yếu tố nhận diện quen thuộc, “Transition” mang đến một cách tiếp cận khác về không gian quyền lực này

Thông qua việc giữ lại phần khung kiến trúc nhưng loại bỏ những yếu tố nhận diện quen thuộc, “Transition” mang đến một cách tiếp cận khác về không gian quyền lực này.

Triển lãm kéo dài đến ngày 16/1/2027, kỳ vọng đem lại cho công chúng góc nhìn mới về mối liên hệ giữa nghệ thuật, chính trị và những biến chuyển của xã hội.



