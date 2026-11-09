CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Triển lãm tái hiện phòng làm việc của các đời Tổng thống Mỹ

THANH DUYÊN, VIỆT HÀ
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Không có bàn làm việc, rèm cửa hay những vật dụng trang trí quen thuộc, Phòng Bầu dục của Tổng thống Mỹ đang được tái hiện một cách độc đáo trong tác phẩm nghệ thuật mới ra mắt tại New York.

Một tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ Phòng Bầu dục – không gian làm việc mang tính biểu tượng của các tổng thống Mỹ – đang thu hút sự chú ý tại New York. Thay vì tái hiện nội thất quen thuộc, tác phẩm lựa chọn cách thể hiện tối giản, mở ra những suy ngẫm về quyền lực, chính trị và những biến chuyển của xã hội.

Phòng Bầu dục qua góc nhìn nghệ thuật đương đại

Mang tên “Transition”, tạm dịch là “Sự chuyển tiếp”, tác phẩm do hai nghệ sĩ Michael Elmgreen và Ingar Dragset thực hiện, hiện được trưng bày tại phòng tranh Pace, khu Chelsea, Manhattan.

Công trình có kích thước gần tương đương Phòng Bầu dục thực tế, được chế tác từ thép Corten. Điểm đặc biệt là tác phẩm chỉ giữ lại bộ khung kiến trúc, loại bỏ phần nội thất và các chi tiết trang trí, tạo nên một không gian mở, không bị giới hạn bởi cách bài trí quen thuộc.

Triển lãm tái hiện phòng làm việc của các đời tổng thống Mỹ - Ảnh 1.
Triển lãm tái hiện phòng làm việc của các đời tổng thống Mỹ - Ảnh 2.

Tác phẩm “Transition” tái hiện Phòng Bầu dục bằng thép Corten, lược bỏ nội thất để tạo không gian mở độc đáo

Theo ông Marc Glimcher - Giám đốc điều hành phòng tranh Pace tại New York, tác phẩm đề cập đến những vấn đề chính trị có tính lâu dài, vượt ra ngoài bối cảnh của một thời điểm cụ thể. Qua đó, hai nghệ sĩ muốn thể hiện những suy ngẫm về các dòng chảy ngầm đang định hình chính trị và xã hội.

Phòng Bầu dục được xây dựng lần đầu vào năm 1909, dưới thời Tổng thống Mỹ William Howard Taft. Kể từ đó, không gian này nhiều lần được thay đổi cách bài trí theo lựa chọn và phong cách của từng đời tổng thống, trở thành một biểu tượng gắn liền với quyền lực hành pháp của Mỹ.

Triển lãm tái hiện phòng làm việc của các đời tổng thống Mỹ - Ảnh 3.

Thông qua việc giữ lại phần khung kiến trúc nhưng loại bỏ những yếu tố nhận diện quen thuộc, “Transition” mang đến một cách tiếp cận khác về không gian quyền lực này

Thông qua việc giữ lại phần khung kiến trúc nhưng loại bỏ những yếu tố nhận diện quen thuộc, “Transition” mang đến một cách tiếp cận khác về không gian quyền lực này.

Triển lãm kéo dài đến ngày 16/1/2027, kỳ vọng đem lại cho công chúng góc nhìn mới về mối liên hệ giữa nghệ thuật, chính trị và những biến chuyển của xã hội.


Tin liên quan

Tranh của Van Gogh có thể được đấu giá đến 180 triệu USD

Tranh của Van Gogh có thể được đấu giá đến 180 triệu USD

(HTV) - Bức tranh phong cảnh "Cây dẻ nở hoa" của danh họa Vincent van Gogh đang được kì vọng đạt mức giá hơn 180 triệu USD trong buổi đấu giá sắp tới đây.

Luân Đôn rực rỡ ánh đèn, khởi động mùa lễ hội Giáng sinh 2026

Luân Đôn rực rỡ ánh đèn, khởi động mùa lễ hội Giáng sinh 2026

(HTV) - Thủ đô Luân Đôn của Anh chính thức khởi động mùa lễ hội Giáng sinh 2026 với màn thắp sáng 300.000 bóng đèn trên phố Regent. Những hoạt động biểu diễn đường phố và không gian mua sắm không xe cộ góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động giữa tiết trời đầu Đông.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 15:04 08/11/2026

(HTV) - Khách mời Diệu Nhi xuất hiện trong hình tượng Siêu nhân Hồng, cùng các thành viên Gia tộc R tái hợp thành biệt đội cựu siêu nhân. Trong tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi, cả đội bước vào loạt thử thách để tìm ra thủ lĩnh dẫn dắt cuộc chiến chống lại quái vật.

Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son

Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son

Talkshow 08:03 08/11/2026

(HTV) - Từ một lần mua hàng online, anh Huỳnh Đức Thanh 50 tuổi bất ngờ tìm được tình yêu với cô nhân viên chăm sóc khách hàng kém mình 25 tuổi. Chuyến du lịch Đà Lạt cùng những món quà lãng mạn đã giúp anh chinh phục trái tim cô gái trẻ.

Bảo tồn san hô, gìn giữ hệ sinh thái biển Côn Đảo | Cùng HTV hành động xanh

Bảo tồn san hô, gìn giữ hệ sinh thái biển Côn Đảo | Cùng HTV hành động xanh

Show nổi bật 12:04 08/11/2026

(HTV) - Là nơi cư trú và sinh sản của nhiều loài sinh vật biển, các rạn san hô giữ vai trò quan trọng trong cân bằng hệ sinh thái đại dương. Trước những tác động của biến đổi khí hậu, Côn Đảo đang triển khai nhiều giải pháp phục hồi và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này.

Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

Talkshow 13:11 08/11/2026

(HTV) - Chú rể Phạm Minh Phúc khiến cô dâu Đoàn Hứa Thục Đình vừa xúc động vừa ngượng ngùng khi khóc nức nở trong lễ cưới. Thế nhưng, một kỷ niệm trước ngày trọng đại lại khiến cô nhớ mãi: chồng uống say đến mức ói khắp nhà.

Xem thêm