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Thế giới

Tranh của Van Gogh có thể được đấu giá đến 180 triệu USD

XUÂN TUẤN, MỸ NHUNG
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(HTV) - Bức tranh phong cảnh "Cây dẻ nở hoa" của danh họa Vincent van Gogh đang được kì vọng đạt mức giá hơn 180 triệu USD trong buổi đấu giá sắp tới đây.

Danh tác này dự kiến được nhà Sotheby's đưa ra trong phiên đấu giá vào ngày 18/11 tới ở New York, Mỹ. Danh họa người Hà Lan sáng tác bức tranh vào năm 1890, trong những tháng cuối đời của ông.

Tranh của Van Gogh có thể được đấu giá đến 180 triệu USD - Ảnh 1.

Hai vị khách đang đứng chiêm ngưỡng bức tranh "Chú hề Harlequin" của họa sĩ Paul Cézanne tại không gian trưng bày.

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó lập kỉ lục đấu giá mới đối với các bức tranh hiện đại. Số lượng tranh phong cảnh sáng tác năm 1890 còn lại không nhiều, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Julian Dawes - Phó chủ tịch sàn đấu giá Sotheby's


Tác phẩm trên nằm trong bộ 12 bức tranh của hai nhà sưu tập người Argentina Nelly Arrieta de Blaquier và Carlos Pedro Blaquier.

Tranh của Van Gogh có thể được đấu giá đến 180 triệu USD - Ảnh 2.
Tranh của Van Gogh có thể được đấu giá đến 180 triệu USD - Ảnh 3.

Khung tranh đóng viền vàng chạm khắc tinh xảo, bên trong là bức họa một người phụ nữ đội mũ rơm đang ngồi trên chiếc thuyền chèo

Một bức nổi bật khác là Chú hề Harlequin của họa sĩ theo trào lưu Hậu ấn tượng người Pháp Paul Cézanne. Được sáng tác trong giai đoạn 1888–1890, bức chân dung này ước tính có giá bán hơn 120 triệu USD.

Tranh của Van Gogh có thể được đấu giá đến 180 triệu USD - Ảnh 4.

Góc nhìn nghiêng của bức tranh "Cây dẻ nở hoa" treo trên tường, phía sau là vách kính có dán dòng chữ "Legendary The Blaquier-Arrieta Collection"


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