Tranh của Van Gogh có thể được đấu giá đến 180 triệu USD

Danh tác này dự kiến được nhà Sotheby's đưa ra trong phiên đấu giá vào ngày 18/11 tới ở New York, Mỹ. Danh họa người Hà Lan sáng tác bức tranh vào năm 1890, trong những tháng cuối đời của ông.
Tác phẩm trên nằm trong bộ 12 bức tranh của hai nhà sưu tập người Argentina Nelly Arrieta de Blaquier và Carlos Pedro Blaquier.
Khung tranh đóng viền vàng chạm khắc tinh xảo, bên trong là bức họa một người phụ nữ đội mũ rơm đang ngồi trên chiếc thuyền chèo
Một bức nổi bật khác là Chú hề Harlequin của họa sĩ theo trào lưu Hậu ấn tượng người Pháp Paul Cézanne. Được sáng tác trong giai đoạn 1888–1890, bức chân dung này ước tính có giá bán hơn 120 triệu USD.
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