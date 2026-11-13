TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và bất động sản

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TP.HCM lấy ý kiến 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và bất động sản

Chính trị
DIỆU BÌNH, HOÀNG LINH

(HTV) - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi).

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về giá đất

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất việc sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật cần xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ giữa pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan. Trong đó, cần tăng cường liên thông giữa các cơ quan, khắc phục tình trạng thủ tục chồng chéo, khiến quá trình triển khai dự án kéo dài.

Hội nghị lấy ý kiến các dự án luật liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản

Ông Lê Hữu Nghĩa - Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc khi tính tiền sử dụng đất. Theo ông, cần xem xét cơ chế giảm chi phí đất đai để góp phần giảm giá nhà mới có thể tăng khả năng thu hút đầu tư.

Chúng ta làm sao để giảm giá đất, giảm tiền sử dụng đất để giảm giá nhà xuống. Vì khi giảm giá nhà chúng ta mới thu hút được đầu tư.
Ông Lê Hữu Nghĩa - Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, ông Phạm Ngọc Thuận - Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh kiến nghị: “Thời điểm xác định giá đất đối với quỹ đất thanh toán cho hợp đồng BT là thời điểm Nhà nước kí hợp đồng BT. Giữa doanh nghiệp và nhà nước kí hợp đồng BT, lúc nhà nước đã phê duyệt từ thiết kế cơ sở đến dự án đầu tư, đề nghị thời điểm kí hợp đồng BT là thời điểm xác nhận giá đất”.

Rà soát quy hoạch, tăng liên thông thủ tục dự án

Ngoài vấn đề giá đất, các đại biểu cũng đề cập việc rà soát phân loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Theo định hướng được nêu tại hội nghị, việc sắp xếp cần phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giảm các quy hoạch không còn phù hợp và hạn chế chồng chéo.

TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và bất động sản - Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và bất động sản - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và bất động sản - Ảnh 3.

Các đại biểu nêu những vướng mắc trong việc xác định tiền sử dụng đất và kiến nghị hoàn thiện quy định

Ông Võ Hoàng Ngân - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, cho biết những ý kiến từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng góp thêm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, hoàn thiện các dự án luật.

Qua đó, bảo đảm chính sách khi được ban hành có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

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