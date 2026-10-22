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Chính trị

Quốc hội làm việc, thảo luận về Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Trong phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 22/10, Quốc hội xem xét sửa đổi các quy định liên quan đến Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trong phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Quốc hội làm việc, thảo luận về Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản - Ảnh 1.

Một dự án bất động sản (Ảnh: TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp lần này có 57 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, về lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua rất nhiều dự án luật quan trọng như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).

Nguồn: TTXVN

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Chiều 20/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về một số dự án luật, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã trình Quốc hội dự án luật này.

Quốc hội nghe trình bày tờ trình về 7 dự án luật

Quốc hội nghe trình bày tờ trình về 7 dự án luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 21/10/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày tờ trình về 7 dự án luật.

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