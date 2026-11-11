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Thời sự

TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn lệ phí đất đai cho nhóm yếu thế, hồ sơ trực tuyến thu 0 đồng

KHANH PHẠM
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(HTV) - Chiều 10/11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị kết hợp họp báo lấy ý kiến về 4 dự thảo Nghị quyết liên quan đến phí, lệ phí đất đai, hướng tới mục tiêu đồng bộ hóa chính sách và thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng bộ hóa quy định sau khi hợp nhất địa giới hành chính

Việc xây dựng các Nghị quyết mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi hợp nhất địa giới hành chính. Trước đây, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng các quy định riêng biệt về phí, lệ phí đất đai. Do đó, việc xây dựng một bộ quy định chung trên toàn địa bàn là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch và khả thi.

Các dự thảo được thiết kế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của tổ chức, cá nhân, bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn lệ phí đất đai cho nhóm yếu thế, hồ sơ trực tuyến thu 0 đồng - Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn lệ phí đất đai cho nhóm yếu thế, hồ sơ trực tuyến thu 0 đồng - Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Đề xuất mức thu 0 đồng đối với hồ sơ trực tuyến

Tại hội nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo - Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh - thông tin chi tiết về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của 4 dự thảo Nghị quyết. Mức thu lệ phí được đề xuất phân định rõ theo từng nhóm đối tượng, loại hồ sơ và địa bàn (phường, xã), bao gồm:

- Cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

- Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Đăng ký biến động có hoặc không cấp mới Giấy chứng nhận.

Điểm nhấn quan trọng trong dự thảo là đề xuất mức thu 0 đồng đối với các hồ sơ nộp theo hình thức trực tuyến. Chính sách này nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thiết thực thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của Thành phố.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định các trường hợp được miễn lệ phí bao gồm: trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; và trường hợp đăng ký biến động do thay đổi địa giới hành chính.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn lệ phí đất đai cho nhóm yếu thế, hồ sơ trực tuyến thu 0 đồng - Ảnh 3.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh Bùi Thị Bích Tuyền phát biểu tại hội nghị

Làm rõ bản chất việc thu phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Trước những băn khoăn của người dân về việc tại sao đã nộp phí thẩm định hồ sơ lại vẫn phải nộp thêm lệ phí cấp Giấy chứng nhận và liệu điều này có tạo gánh nặng tài chính hay chồng chéo hay không, đại diện cơ quan soạn thảo đã đưa ra giải đáp cụ thể.

Theo đó, phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp Giấy chứng nhận là hai khoản thu hoàn toàn khác nhau về bản chất, mục đích và cơ sở pháp lý:

- Phí thẩm định hồ sơ: Là khoản thu nhằm cơ bản bù đắp chi phí cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Mức thu được tính toán dựa trên chi phí thực hiện thực tế, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Là khoản thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ấn định, gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước trong việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận. Khoản lệ phí này mang tính chất ghi nhận hoạt động quản lý hành chính nhà nước, không nhằm bù đắp chi phí thực hiện thủ tục.

Việc thu đồng thời hai khoản này không dẫn đến sự chồng chéo. Đồng thời, việc nghiên cứu áp dụng các chính sách miễn, giảm lệ phí (đặc biệt là mức thu 0 đồng khi nộp hồ sơ trực tuyến) hoàn toàn phù hợp với định hướng cải cách thủ tục hành chính, giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho người dân và doanh nghiệp.

Hoàn thiện chính sách trước khi trình HĐND Thành phố

Hội nghị và họp báo là kênh tham vấn quan trọng để cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đa chiều từ các cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp và báo chí. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp và nghiên cứu để hoàn thiện các dự thảo, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả thực tiễn.

Theo kế hoạch, các dự thảo Nghị quyết sẽ được trình Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh xem xét và thông qua tại kỳ họp tháng 12/2026.

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