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Chính trị

Hôm nay (29/10) Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

MINH KHANG, AN KIÊN
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(HTV) - Ngày 29/10, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án luật, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hôm nay (29/10) Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)- Ảnh 1.

Về bố cục, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 13 chương và 112 điều, giảm 3 chương và 148 điều so với Luật Đất đai năm 2024 (260 điều). Dự thảo luật tập trung quy định các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền của người sử dụng đất đang còn phù hợp, còn các nội dung quy định chi tiết liên quan đến trình tự, thủ tục thì giao Chính phủ quy định.

Dự thảo luật đã kế thừa các căn cứ quy định tại Luật Đất đai năm 2024, đồng thời bổ sung căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên cơ sở đánh giá tiến độ sử dụng đất, tiến độ đầu tư của các dự án sử dụng đất trước đó.

Dự thảo luật không quy định quy hoạch sử dụng đất mà chỉ quy định về nội dung sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh. Đối với cấp xã, kế hoạch sử dụng đất được lập theo hướng đơn giản, số hóa, tích hợp các nội dung của quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chi tiết ngành, làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Đồng thời, bảo đảm quyền tiếp cận đất đai công bằng, công khai, tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số.

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