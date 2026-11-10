TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến 4 dự thảo Nghị quyết về phí, lệ phí đất đai

Tại hội nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ giới thiệu mục đích, cơ sở pháp lý, quá trình xây dựng và nội dung trọng tâm của 4 dự thảo Nghị quyết. Hội nghị tập trung làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung chính sách và các vấn đề liên quan trực tiếp đến thủ tục hành chính của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đây cũng là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến trước khi hồ sơ trình Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Trước đây, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng các quy định riêng về phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, thành phố cần một quy định chung trên toàn địa bàn để bảo đảm tính thống nhất khi thực hiện.

Các dự thảo được xây dựng theo hướng hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đồng thời chú trọng tính công khai, minh bạch và khả thi. Mức thu được xem xét trên cơ sở điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của tổ chức, cá nhân.

Theo kế hoạch, các dự thảo Nghị quyết dự kiến được trình HĐND TP. Hồ Chí Minh xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 12/2026.

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