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Đời sống

TP. Hồ Chí Minh xây dựng mức thu mới đối với phí, lệ phí đất đai

THU HÀ, VĨNH LỘC, MINH KHANG
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(HTV) - Quy hoạch và phát triển TP. Hồ Chí Minh đang được đặt ra với nhiều yêu cầu mới, trong đó có thống nhất phí, lệ phí đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Quá trình phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu đồng bộ giữa hoàn thiện chính sách quản lý và tổ chức không gian phát triển. Trong đó, lĩnh vực đất đai cần có cơ chế thống nhất để tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý, thực hiện thủ tục hành chính.

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TP. Hồ Chí Minh xây dựng mức thu mới đối với phí, lệ phí đất đai - Ảnh 4.

TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến điều chỉnh phí lệ phí đất đai

TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến điều chỉnh phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến về các dự thảo nghị quyết liên quan đến phí, lệ phí đất đai. Nội dung tập trung vào cơ sở pháp lý, phương pháp xác định mức thu và những tác động dự kiến đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Theo bà Bùi Thị Bích Tuyền - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, việc xây dựng các nghị quyết mới xuất phát từ yêu cầu thống nhất quy định sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời khắc phục những bất cập trong các quy định trước đây. "Việc ban hành nghị quyết cũng nhằm khắc phục những bất cập của những nghị quyết trước đây", bà Bùi Thị Bích Tuyền - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bên cạnh yêu cầu thống nhất, việc xác định mức thu mới cũng cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân. Tiến sĩ Nguyễn Hương Ly, Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cho rằng mức thu cần có căn cứ pháp lý rõ ràng, phù hợp với tính chất từng khoản thu. 

Đối với phí, cần tính đến chi phí thực tế thực hiện công việc; còn lệ phí cần cân nhắc mục tiêu quản lý nhà nước và khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân. Đặc biệt, trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, việc đánh giá tác động đến từng nhóm đối tượng là cần thiết để tránh tạo ra chênh lệch thiếu hợp lý hoặc làm gia tăng gánh nặng tài chính. Theo kế hoạch, các dự thảo nghị quyết dự kiến được trình HĐND TP. Hồ Chí Minh xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 12/2026. Thời điểm có hiệu lực sẽ được xác định theo từng văn bản chính thức.

Theo kế hoạch, các dự thảo Nghị quyết dự kiến được trình Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 12 năm 2026. Sau khi được thông qua, các Nghị quyết sẽ có hiệu lực theo thời điểm được quy định tại từng văn bản chính thức.

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