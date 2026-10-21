Ưu tiên TP. Hồ Chí Minh phát triển du lịch y tế trọng điểm

Ngày 20/10, Bộ Y tế đã đề xuất lựa chọn 8 tỉnh, thành phố để thí điểm và nhân rộng các điểm đến du lịch y tế trọng điểm, trong đó TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò hạt nhân. Động thái này nhằm tích hợp năng lực điều trị kỹ thuật cao với chuỗi dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng, mở ra động lực tăng trưởng mới cho ngành y tế đô thị.

Đội ngũ bác sĩ theo dõi và hội chẩn kết quả chụp cộng hưởng từ trên hệ thống máy hiện đại, nâng cao chất lượng tầm soát bệnh lý chuyên sâu

Trọng điểm du lịch y tế TP. Hồ Chí Minh và mạng lưới 8 địa phương

Theo dự thảo Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026–2030, TP. Hồ Chí Minh cùng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa và An Giang được xếp vào danh mục ưu tiên đầu tư. Việc phê duyệt địa bàn dựa trên các tiêu chí khắt khe về năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, khả năng kết nối giao thông và mức độ sẵn sàng của hạ tầng lưu trú.

Là trung tâm điều trị lớn nhất khu vực phía Nam, TP. Hồ Chí Minh định hướng khai thác các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao như: khám sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh lý sớm, nha khoa kỹ thuật cao, thẩm mỹ và các can thiệp ngoại khoa chuyên sâu. Mục tiêu dài hạn của đô thị là định vị thương hiệu thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khối ASEAN.

Kỹ thuật viên vận hành hệ thống chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ người bệnh và du khách quốc tế

Theo dự thảo Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026–2030 của Bộ Y tế, việc phát triển loại hình này không chỉ hướng tới mục tiêu thu hút du khách quốc tế mà còn phải đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu, đồng thời bảo đảm không làm ảnh hưởng đến chất lượng điều trị cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân trong nước.

Chuẩn hóa quy trình đón tiếp và kết nối bảo hiểm quốc tế

Để tạo dựng niềm tin cho người bệnh quốc tế, dự thảo đề án yêu cầu xây dựng quy trình khép kín từ khâu tư vấn ban đầu, đặt lịch hẹn, can thiệp điều trị cho đến thanh toán và theo dõi từ xa sau xuất viện. Đặc biệt, mức chi phí và chất lượng dịch vụ phải được niêm yết công khai, minh bạch, đi kèm việc đào tạo đội ngũ phiên dịch y khoa chuyên nghiệp và kết nối với các hãng bảo hiểm toàn cầu.

Ê-kíp y bác sĩ thực hiện can thiệp phẫu thuật kỹ thuật cao tại bệnh viện tuyến đầu, khẳng định năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị y tế chuyên sâu

Lộ trình từng bước giúp hệ thống y tế thành phố nâng cao tính cạnh tranh so với các trung tâm du lịch y tế trong khu vực như Thái Lan hay Singapore, đồng thời giữ vững nguyên tắc bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh công bằng cho người dân địa phương.